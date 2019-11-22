"Ъ":"Силмаш" не получит 5 млрд рублей из бюджета на проект газовой турбины

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Комиссия Минпромторга РФ не удовлетворила заявку "Силовых машин" на 5 миллиардов рублей из бюджета на создание газовой турбины большой мощности (ГТБМ) при общей стоимости проекта в 17 миллиардов рублей, пишет в пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
По данным издания, турбины компании не соответствовали требованиям по минимальному уровню КПД в 35%. На первом этапе для ГТЭ-170 компания заявила КПД на уровне 34,1% с ростом до 36% в результате совершенствования модели. В результате Минпромторг будет проводить новый конкурс до 15 декабря.
В Минпромторге газете пояснили необходимость нового конкурса тем, что заявка, поданная в рамках первой процедуры, не содержала достаточных сведений для проведения экспертным советом научно-технической экспертизы проекта. Условия отбора остаются прежними, говорят в министерстве: победитель должен будет реализовать комплексный проект по созданию ГТБМ в диапазоне 60–80 МВт и 150–180 МВт с коэффициентом полезного действия не менее 35%. "Заявиться могут все желающие, соответствующие критериям",— добавили в Минпромторге.
Безуспешно завершилась и попытка "Силовых машин" пролоббировать создание ТЭС на 1,4 ГВт для обкатки пилотных образцов собственных турбин, отмечает газета. Однако правительство не полностью отказалось от этой идеи: планируется провести общий конкурс по строительству в 2026–2028 годах новых энергоблоков на 2 ГВт для экспериментальных образов турбин. Минэнерго в ближайшее время опубликует соответствующий проект постановления. Как сообщили газете в министерстве, оно предлагает поделить эти 2 ГВт на несколько типоразмеров оборудования по мощности. Отбор может быть проведен по критерию наименьшей стоимости киловатт-часа выработки за жизненный цикл (LCOE).
Таким образом, на рынке появится не один, а два или три экспериментальных энергоблока. Основными претендентами на участие в конкурсе считаются "Силовые машины", турбина ГТД-110М и совместный проект "Интер РАО" с GE. В Минэнерго изданию уточнили, что предельные капзатраты еще рассчитываются, поэтому определить полную стоимость проекта пока невозможно. Экспериментальные турбины планируется ставить прежде всего на существующие станции с действующими системами выдачи мощности и топливоподачи.
Строиться проект будет по наиболее дорогостоящему на российском энергорынке механизму конкурентного отбора мощности новой генерации (КОМ НГ, верхний предел ценовой заявки по этому механизму — 1,7 миллиона рублей за 1 МВт в месяц). Но, как отмечают собеседники издания, по итогам конкурса цена проектов может снизиться.
В ближайшее время в борьбу за рынок должен вступить и консорциум ОДК, "Роснано" и "Интер РАО", разрабатывающий турбину ГТД-110М.
Проекту также нужно финансирование для расширения производственной линии к 2021 году. Но машина не соответствует требованиям конкурса Минпромторга на получение госсубсидии, поэтому вопрос об источнике финансирования выхода проекта в серию остается открытым. В "Ростехе" газете сообщили, что уже успешно завершен первый этап испытаний ГТД-110М продолжительностью 2,5 тысячи часов, следующая отметка — 8 тысяч часов. Там добавили, что готовы участвовать в конкурсах на строительство генерации, "если они будут объявлены, и в целом поддерживают соответствующие инициативы государства, в том числе с использованием механизма КОМ НГ".