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РИА Новости

В Приморье продолжают поиски мамы трех тигрят, попавших на видео

12:33 22.11.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТигрята
Тигрята
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Тигрята. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 22 ноя - РИА Новости. Специалисты предполагают, что с тремя тигрятами, которых ранее сняли на видео в приморском лесу, ходит их мать, поиск следов продолжается, сообщил РИА Новости гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
Во вторник, 19 ноября, сообщалось, что инспекторы охотнадзора выехали на поиски матери троих тигрят, которых очевидцы в Приморье сняли на видео в лесу. На кадрах видно, как животные сидят на заснеженной лесной дороге и не сразу скрываются при появлении машины. Когда они уходят за деревья, автору видео из автомобиля удается снять одного из тигрят очень близко. Центр "Амурский тигр" сообщал, что если мама рядом, то тигрятам ничего не грозит, но если следов присутствия тигрицы не обнаружат, то животным надо будет помогать - в таком возрасте им одним не выжить в тайге.
"Обычно мать идет первая, при звуке машины отпрыгивает в лес и пытается увести за собой детенышей. Поэтому видео с тигрятами без матери - в рамках нормы, потому что тигрята непослушные и любопытные. Группа была отправлена, чтобы установить, сделано ли видео в этом году, и заодно удостовериться, что тигрица есть (неподалеку от тигрят)", - сказал Арамилев.
По его словам, автора видео и место съемки нашли, также обнаружены следы тигров, но их присыпал снег, поэтому посчитать их и определить, есть ли рядом самка, не представляется возможным. Специалисты начали выяснять, где еще кто-то мог видеть зверей, и нашли следы в другом месте.
"Расстояние между этими точками значительное, поэтому потенциально мы предполагаем, что такое расстояние тигрята преодолеть самостоятельно не могли, они могли идти только за самкой. Охотпользователи оповещены, оперативные группы оповещены и нацелены на то, чтобы обнаружить следы. И если тигрята без матери, то в ближайшее время они снова выйдут на лесную дорогу и оставят там следы. Но пока больше фактов за то, что это очередная счастливая встреча людей с тиграми, когда они могли понаблюдать за малышами", - отметил собеседник.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. По данным экспертов на осень 2019 года, общая численность хищника в РФ составляет 580-600 особей. Следующий учет тигров на Дальнем Востоке, как ожидается, проведут зимой 2021-2022 годов.
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Центр "Амурский тигр"Сергей АрамилевДальний ВостокВладивостокРоссияОбщество
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