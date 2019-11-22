Новоселье на Сахалине: 315 многодетных семей получили деньги на жилье

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В Сахалинской области с начала года более трехсот многодетных семей получили единовременные выплаты на покупку жилья, сообщает региональный департамент информационной политики.

Семья Бушуевых отметила новоселье месяц назад. Как рассказала мать трех детей Ирина, помимо единовременной выплаты в два миллиона, на покупку нового жилья они потратили материнский капитал, а также взяли ипотеку.

Сейчас мы живем в просторной трехкомнатной квартире, у всех есть свои комнаты, мы рады. Сложностей в сборе документов у нас не возникло. На получение выплаты и приобретение квартиры ушло не более двух месяцев", — рассказала она.

Единовременную выплату ввели в Сахалинской области в 2014 году. Она предназначена для многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. В этом году региональные власти выделили на эти цели более полумиллиарда рублей.

Выплата составляет половину стоимости жилья или расходов на его строительство, но не должна превышать два миллиона рублей. Но если в семье родилось четверо или больше детей, она увеличивается до семи с половиной миллионов (в зависимости от состава семьи и места приобретения жилья).