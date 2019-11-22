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РИА Новости

Новоселье на Сахалине: 315 многодетных семей получили деньги на жилье

12:33 22.11.2019 (обновлено: 17:48 22.11.2019)
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© РИА Новости / Александр КряжевДети у окна в новой квартире
Дети у окна в новой квартире
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В Сахалинской области с начала года более трехсот многодетных семей получили единовременные выплаты на покупку жилья, сообщает региональный департамент информационной политики.
Семья Бушуевых отметила новоселье месяц назад. Как рассказала мать трех детей Ирина, помимо единовременной выплаты в два миллиона, на покупку нового жилья они потратили материнский капитал, а также взяли ипотеку.

Сейчас мы живем в просторной трехкомнатной квартире, у всех есть свои комнаты, мы рады. Сложностей в сборе документов у нас не возникло. На получение выплаты и приобретение квартиры ушло не более двух месяцев", — рассказала она.

Единовременную выплату ввели в Сахалинской области в 2014 году. Она предназначена для многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. В этом году региональные власти выделили на эти цели более полумиллиарда рублей.
Выплата составляет половину стоимости жилья или расходов на его строительство, но не должна превышать два миллиона рублей. Но если в семье родилось четверо или больше детей, она увеличивается до семи с половиной миллионов (в зависимости от состава семьи и места приобретения жилья).
Этим поддержка многодетных семей не ограничивается: при рождении третьего ребенка и последующих детей они могут получать ежемесячные выплаты в размере прожиточного минимума.
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