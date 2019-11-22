Энергетики СГК устранили две аварии за сутки на теплотрассе в Новосибирске

Специалисты СГК ищут дефект на трубопроводе.
Специалисты СГК ищут дефект на трубопроводе.
Бригада готовится к откачке воды из теплокамеры, где произошла авария.
Бригада готовится к откачке воды из теплокамеры, где произошла авария.
Все работы велись под контролем губернатора и правительства Новосибирской области. На месте работал городской штаб, глава Кировского района и МЧС.
Все работы велись под контролем губернатора и правительства Новосибирской области. На месте работал городской штаб, глава Кировского района и МЧС.
Специалисты СГК достали старую трубу, на которой случился прорыв. Ее возраст — 41 год.
Специалисты СГК достали старую трубу, на которой случился прорыв. Ее возраст — 41 год.
Вместо предполагаемых пяти метров трубы теплоэнергетикам пришлось менять 30.
Вместо предполагаемых пяти метров трубы теплоэнергетикам пришлось менять 30.
Ночная сварка.
Ночная сварка.
Последний этап ремонта.
Последний этап ремонта.