Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание новой парогазовой теплоэлектростанции
Теплоснабжение
2019-11-22T12:35+0300
https://ria.ru/20191122/1561466330.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156146/58/1561465888_0:0:3071:1727_1036x0_80_0_0_9fa83346d9398311fb9559f7169d2bd0.jpg
РИА Новости

Энергетики СГК устранили две аварии за сутки на теплотрассе в Новосибирске

12:35 22.11.2019
19
Авария на магистральной теплотрассе по Комсомольской улице в Кировском районе Новосибирска произошла во вторник, оставив без тепла 60 объектов, среди которых 43 многоквартирных дома, две школы, три детских сада и поликлиника. Ее устранили в среду, но на том же участке произошла новая авария. В зоне отключения оставались 25 зданий, в том числе 12 жилых домов, три детских учреждения и поликлиника. Несмотря на сложные условия, энергетики СГК завершили работы и сейчас отопление подается во все дома, попавшие под отключение из-за аварии.
© Фото : предоставлено пресс-службой Сибирской генерирующей компании

Специалисты СГК ищут дефект на трубопроводе.

Специалисты СГК ищут дефект на трубопроводе
1 из 7

Специалисты СГК ищут дефект на трубопроводе.

© Фото : предоставлено пресс-службой Сибирской генерирующей компании
© Фото : предоставлено пресс-службой Сибирской генерирующей компании

Бригада готовится к откачке воды из теплокамеры, где произошла авария.

Бригада готовится к откачке воды из теплокамеры, где произошла авария
2 из 7

Бригада готовится к откачке воды из теплокамеры, где произошла авария.

© Фото : предоставлено пресс-службой Сибирской генерирующей компании
© Фото : предоставлено пресс-службой Сибирской генерирующей компании

Все работы велись под контролем губернатора и правительства Новосибирской области. На месте работал городской штаб, глава Кировского района и МЧС.

Все работы велись под контролем губернатора и правительства Новосибирской области. На месте работал городской штаб, глава Кировского района и МЧС
3 из 7

Все работы велись под контролем губернатора и правительства Новосибирской области. На месте работал городской штаб, глава Кировского района и МЧС.

© Фото : предоставлено пресс-службой Сибирской генерирующей компании
© Фото : предоставлено пресс-службой Сибирской генерирующей компании

Специалисты СГК достали старую трубу, на которой случился прорыв. Ее возраст — 41 год.

Специалисты СГК достали старую трубу, на которой случился прорыв. Её возраст — 41 год
4 из 7

Специалисты СГК достали старую трубу, на которой случился прорыв. Ее возраст — 41 год.

© Фото : предоставлено пресс-службой Сибирской генерирующей компании
© Фото : предоставлено пресс-службой Сибирской генерирующей компании

Вместо предполагаемых пяти метров трубы теплоэнергетикам пришлось менять 30.

Вместо предполагаемых пяти метров трубы теплоэнергетикам пришлось менять 30
5 из 7

Вместо предполагаемых пяти метров трубы теплоэнергетикам пришлось менять 30.

© Фото : предоставлено пресс-службой Сибирской генерирующей компании
© Фото : предоставлено пресс-службой Сибирской генерирующей компании

Ночная сварка.

Ночная сварка
6 из 7

Ночная сварка.

© Фото : предоставлено пресс-службой Сибирской генерирующей компании
© Фото : предоставлено пресс-службой Сибирской генерирующей компании

Последний этап ремонта.

Последний этап ремонта
7 из 7

Последний этап ремонта.

© Фото : предоставлено пресс-службой Сибирской генерирующей компании
000000
Обсудить 0
ТеплоснабжениеЖКХНовосибирск
Рекомендуем
Участницы финала конкурсов красоты Российская Красавица 2019, Топ Модель России 2019 и Топ Модель PLUS 2019
Лучшие фото недели: ледяной заплыв, светящаяся скульптура и "отец лебедей"
Участницы финала конкурсов красоты Российская Красавица 2019, Топ Модель России 2019 и Топ Модель PLUS 2019
Победительницы трех всероссийских конкурсов красоты на одной сцене
Камера следственного изолятора
Во ФСИН рассказали о хосписах в московских СИЗО
Председатель ЗСК Юрий Бурлачко
Закон о виноделии даст импульс развитию отрасли, заявил председатель ЗСК
Белгородские спасатели достали упавшую в канализационную траншею кошку. 22 ноября 2019
Белгородские спасатели достали упавшую в канализационную траншею кошку
Партнер с большой дороги
Партнер с большой дороги
Ветрогенераторы
Шеремет: альтернативную энергетику можно развивать на севере и западе Крыма
Девушка в очках виртуальной реальности
РИА представит свои VR-проекты на КИДПРО-2019
Города России. Новосибирск
СГК: режим повышенной готовности ввели в Новосибирске
Во время открытия старейшей Рождественской ярмарки Штрицельмаркт в Дрездене
Новогоднее настроение: самые дешевые и яркие рождественские ярмарки Европы
Здание посольства РФ в Дамаске
Посольство России в Сирии провело памятное мероприятие в честь Примакова
Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 27 февраля 2019
Лидер оппозиции в Израиле призвал Нетаньяху уйти с поста премьера
Современный дом культуры в одном из старейших сел Тюкалинского района Омской области
В Омской области открыли современный дом культуры
Трубы ТЭЦ
"Эн+ Груп" изучает возможность продажи тепловой угольной генерации
Актриса Шарлиз Терон позирует на 89-ой церемонии Оскар. 26 февраля 2017
Брось сигарету: звезды, которые отказались от курения
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:58Медведев предложил, как можно трансформировать четырехдневку
17:57Адвокат рассказал о самочувствии экстрадированного в США Буркова
17:55Пираты похитили семь моряков в Экваториальной Гвинее
17:54Итальянка 50 лет водила машину без прав, сообщили СМИ
17:53Суд по делу обвиняемого в США Буркова пройдет 21 апреля 2021 года
17:50Водителей в Москве предупредили о пробках
17:50Опрос показал, как россияне оценивают экономическую ситуацию в стране
17:47Россияне рассказали о своих самых нелепых покупках в "Черную пятницу"
17:46Обвиняемый в США в кибермошенничестве Бурков не признал вину
17:46Тамбовская учительница, избившая школьника, заплатит штраф
17:45Медведев поддержал идею создать общий чат "Единой России"
17:43Конкурс среди первичных организаций ЕР может стать регулярным
17:43Трамп заявил, что не позволил "раздавить Гонконг за 14 минут"
17:42В аэропорту Гонконга в багаже россиянина нашли гильзы
17:41Президент Абхазии провёл заседание Совбеза из-за стрельбы в Сухуме
17:39Иран успешно провел испытание собственной системы ПВО, сообщили СМИ
17:37Путин призвал закрепить динамичный рост экономики
17:36Богданов встретился с представителем и.о. премьера Ливана
17:33На съезде ЕР обсудят подготовку к выборам, заявил Медведев
17:27В университеты должны прийти практикующие специалисты, заявил Котюков
Лента новостейМолния