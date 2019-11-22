Энергетики СГК устранили две аварии за сутки на теплотрассе в Новосибирске

Авария на магистральной теплотрассе по Комсомольской улице в Кировском районе Новосибирска произошла во вторник, оставив без тепла 60 объектов, среди которых 43 многоквартирных дома, две школы, три детских сада и поликлиника. Ее устранили в среду, но на том же участке произошла новая авария. В зоне отключения оставались 25 зданий, в том числе 12 жилых домов, три детских учреждения и поликлиника. Несмотря на сложные условия, энергетики СГК завершили работы и сейчас отопление подается во все дома, попавшие под отключение из-за аварии.