США оказались для России основным рынком сбыта "гражданских" патронов

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Минобороны и другие силовые структуры РФ почти не заказывают патроны для стрелкового оружия, а основной рынок сбыта патронов для гражданского оружия - это США, сообщил в пятницу заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Александр Морозов.
"Ни для кого не секрет, что наша патронная отрасль последние 12 лет выживает исключительно за счет экспорта. Министерство обороны и силовые ведомства практически не заказывают патроны. Если бы не наши экспортные контракты, мы бы потеряли наши патронные заводы", - сказал Морозов в Совете Федерации.
По его словам, именно Америка выступает основным рынком сбыта для российской патронной индустрии.
"Сумасшедшего размера рынок, на котором все наши предприятия-экспортеры занимают смешную долю, скажем 7%", - отметил замминистра.