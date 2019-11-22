США оказались для России основным рынком сбыта "гражданских" патронов

"Ни для кого не секрет, что наша патронная отрасль последние 12 лет выживает исключительно за счет экспорта. Министерство обороны и силовые ведомства практически не заказывают патроны. Если бы не наши экспортные контракты, мы бы потеряли наши патронные заводы", - сказал Морозов в Совете Федерации.