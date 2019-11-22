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РИА Новости

США оказались для России основным рынком сбыта "гражданских" патронов

12:30 22.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПатроны
Патроны
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Патроны. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Минобороны и другие силовые структуры РФ почти не заказывают патроны для стрелкового оружия, а основной рынок сбыта патронов для гражданского оружия - это США, сообщил в пятницу заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Александр Морозов.
"Ни для кого не секрет, что наша патронная отрасль последние 12 лет выживает исключительно за счет экспорта. Министерство обороны и силовые ведомства практически не заказывают патроны. Если бы не наши экспортные контракты, мы бы потеряли наши патронные заводы", - сказал Морозов в Совете Федерации.
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По его словам, именно Америка выступает основным рынком сбыта для российской патронной индустрии.
"Сумасшедшего размера рынок, на котором все наши предприятия-экспортеры занимают смешную долю, скажем 7%", - отметил замминистра.
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РоссияСШАЭкономика
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