РБК: половина россиян отдает за кредиты более 50 процентов дохода

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В 2019 году каждый второй заемщик тратил на погашение кредитов более половины своего ежемесячного дохода, сообщает В 2019 году каждый второй заемщик тратил на погашение кредитов более половины своего ежемесячного дохода, сообщает РБК со ссылкой на данные Минэкономразвития

При этом в прошлом году к категории заемщиков, чей показатель долговой нагрузки превышает 50 процентов, относились 42 процента россиян.

В проекте плана работы правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции, который подготовило Минэкономразвития, не уточняется, как проводились расчеты.