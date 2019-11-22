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РИА Новости

РБК: половина россиян отдает за кредиты более 50 процентов дохода

12:26 22.11.2019 (обновлено: 12:50 22.11.2019)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В 2019 году каждый второй заемщик тратил на погашение кредитов более половины своего ежемесячного дохода, сообщает РБК со ссылкой на данные Минэкономразвития.
При этом в прошлом году к категории заемщиков, чей показатель долговой нагрузки превышает 50 процентов, относились 42 процента россиян.
В проекте плана работы правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции, который подготовило Минэкономразвития, не уточняется, как проводились расчеты.
В министерстве планируют сокращать на десять процентов ежегодно долю граждан, чьи ежемесячные платежи по кредитам превышают половину доходов, отмечает агентство.
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