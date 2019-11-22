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РИА Новости

Источник рассказал о жительнице Владивостока, выкинувшей ребенка из окна

12:24 22.11.2019 (обновлено: 14:56 22.11.2019)
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© Фото : Следственный комитет Приморского краяНа улице Часовитина в городе Владивостоке обнаружено тело новорожденного ребенка
На улице Часовитина в городе Владивостоке обнаружено тело новорожденного ребенка
© Фото : Следственный комитет Приморского края
На улице Часовитина в городе Владивостоке обнаружено тело новорожденного ребенка
ВЛАДИВОСТОК, 22 ноя - РИА Новости. Погибший при падении с 8 этажа во Владивостоке младенец родился в благополучной семье, подозреваемую в его убийстве мать наблюдают врачи, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Тело ребенка нашли в пятницу возле дома на улице Часовитина во Владивостоке. Следователи возбудили уголовное дело по статье "убийство". Задержана 37-летняя мать младенца, по версии следствия, она умышлено бросила ребенка в открытое окно. Назначены экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая в отношении женщины.
"Это благополучная полная семья, с бабушками и дедушками, у ребенка есть отец, он был на выезде. В поведении женщины отмечаются признаки психических отклонений, она находится под наблюдением врачей", - сказал собеседник агентства.
Также он отметил, что у женщины есть еще один ребенок в возрасте 3,5 года.
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