В Счетной палате оценили последствия прекращения выплаты маткапитала

МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Прекращение программы материнского капитала с 2022 года может негативно отразиться на достижении цели по устойчивому приросту населения России, заявила зампредседателя Счетной палаты Галина Изотова.
Она отметила, что бюджет ПФР сформирован с учётом того, что с 2022 года прекратит свое действие программа материнского капитала.
"Прекращение программы автоматически ведёт к прекращению ежемесячной выплаты за счёт этих средств. И здесь, конечно, мы очень обеспокоены, может негативно отразиться данная ситуация на достижении национальной цели по обеспечению устойчивого естественного роста численности населения", - сказала Изотова на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.