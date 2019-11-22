В Счетной палате оценили последствия прекращения выплаты маткапитала

"Прекращение программы автоматически ведёт к прекращению ежемесячной выплаты за счёт этих средств. И здесь, конечно, мы очень обеспокоены, может негативно отразиться данная ситуация на достижении национальной цели по обеспечению устойчивого естественного роста численности населения", - сказала Изотова на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.