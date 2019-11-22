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РИА Новости

В Счетной палате оценили последствия прекращения выплаты маткапитала

12:23 22.11.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСемья во дворе жилого дома
Семья во дворе жилого дома
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Прекращение программы материнского капитала с 2022 года может негативно отразиться на достижении цели по устойчивому приросту населения России, заявила зампредседателя Счетной палаты Галина Изотова.
Она отметила, что бюджет ПФР сформирован с учётом того, что с 2022 года прекратит свое действие программа материнского капитала.
"Прекращение программы автоматически ведёт к прекращению ежемесячной выплаты за счёт этих средств. И здесь, конечно, мы очень обеспокоены, может негативно отразиться данная ситуация на достижении национальной цели по обеспечению устойчивого естественного роста численности населения", - сказала Изотова на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
Член комиссии Государственной Думы РФ по вопросам депутатской этики Сергей Иванов на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 27 января 2017
Вчера, 20:04
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Материнский капиталПенсионный фонд РФСчетная палата РФРоссияЭкономика
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