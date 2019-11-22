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РИА Новости

Россия за сутки зафиксировала в Сирии 30 нарушений перемирия

12:21 22.11.2019
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© Sputnik / Sertac KayarТретий совместный российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии
Третий совместный российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии
© Sputnik / Sertac Kayar
Третий совместный российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 30 нарушений, Турция - 17, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте российского военного ведомства.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 30 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 13, Алеппо – девять, Латакия – шесть, Хама – два. Турецкой частью представительства зафиксировано 17 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 11, Латакия – пять, Алеппо – один", - говорится в тексте бюллетеня.
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В течение суток Центром по примирению были проведены две гуманитарные акции - в районе Аль-Катана населенного пункты Алеппо (провинция Алеппо) было выдано 500 продовольственных наборов общим весом 2,925 тонны и в населенном пункте Хейди (провинция Ракка) было выдано 500 продовольственных наборов общим весом 2,450 тонны.
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