Россия за сутки зафиксировала в Сирии 30 нарушений перемирия

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 30 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 13, Алеппо – девять, Латакия – шесть, Хама – два. Турецкой частью представительства зафиксировано 17 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 11, Латакия – пять, Алеппо – один", - говорится в тексте бюллетеня.