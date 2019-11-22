Маас выступил против вывода ядерного оружия США из Германии

"Это ничему не поможет, если ядерное оружие переместить из одной страны в другую. Если оно должно исчезнуть, оно должно исчезнуть всюду", - заявил Маас.

Он добавил, что в вопросе ядерного разоружения требуются договоренности на "широком базисе, а не в отношении отдельных стран". При этом он подчеркнул, что выступает за мир, свободный от ядерного оружия. "Нашей целью должен оставаться мир без ядерного оружия, даже если этого непросто достичь или даже если это потребует много времени", - добавил министр.