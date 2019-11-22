Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-22T12:17+0300
https://ria.ru/20191122/1561465536.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155993/20/1559932049_0:4:1625:918_1036x0_80_0_0_f8dee3fb329798485e84dafc2330766a.jpg
РИА Новости

Предвыборный штаб ЕР возглавит секретарь генсовета партии Андрей Турчак

12:17 22.11.2019
120
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкСекретарь Генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак
Секретарь Генерального совета партии Единая Россия Андрей Турчак
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Секретарь Генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. "Единая Россия" создаст штаб для подготовки к выборам 2021 года, его возглавит секретарь генсовета партии Андрей Турчак, рассказал замсекретаря генсовета Виктор Селиверстов.
"Да, у нас каждый год этот штаб создается, это рабочий орган... Он будет заниматься подготовкой к выборам 2021 года. Это же предложения по изменению федерального законодательства, если такие предложения будут, это предложения по расстановке наших сил", - сказал Селиверстов РИА Новости.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
20 ноября, 00:31
Медведев обсудит правозащитную деятельность "Единой России"
Он добавил, что штаб возглавит Турчак.
В субботу "Единая Россия" проведет свой 19-й съезд в Москве, на нем партия даст старт избирательной кампании 2021 года, когда состоятся выборы в Госдуму.
Андрей Турчак
8 ноября, 11:28
Ротация глав региональных отделений ЕР продолжится, заявил Турчак
000003
Обсудить 0
Госдума РФЕдиная РоссияАндрей ТурчакПолитика
Рекомендуем
Андрей Турчак на XVIII Съезде партии Единая Россия
Турчак назвал задачу "Единой России" на думских выборах 2021 года
Председатель Высшего совета партии Единая Россия Борис Грызлов
ЕР может выдвинуть на выборы в Госдуму новых людей, заявил Грызлов
Андрей Турчак
Турчак рассказал, что его замом в ЕР может стать вице-губернатор Ленобласти
Председатель Высшего совета партии Единая Россия Борис Грызлов
Победа на выборах в Госдуму не должна быть самоцелью для ЕР, уверен Грызлов
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
На съезде ЕР обсудят подготовку к выборам, заявил Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев проведет встречу с представителями "Единой России" из регионов
Президент Абхазии Рауль Хаджимба
Президент Абхазии провёл заседание Совбеза из-за стрельбы в Сухуме
Вице-спикер Совета Федерации РФ Андрей Турчак
"Единая Россия" переформатирует работу генсовета и исполкома партии
Андрей Турчак
Турчак призвал "Единую Россию" не жить "от выборов до выборов"
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции. 18 января 2019
Маас выступил против вывода ядерного оружия США из Германии
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
Москалькова продолжит переговоры по россиянину Виннику
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам экономики. 22 ноября 2019
Путин призвал закрепить динамичный рост экономики
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
СМИ: Южная Корея продлит соглашение об обмене разведданными с Японией
Евромайдан в Киеве
Обвинительные приговоры по делам "евромайдана" получили 46 человек
Съезд партии Единая Россия
"Единая России" сформирует стратегию устойчивого развития страны
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:17В Петербурге учительницу уволили из-за микроблога "владычицы пивной"
18:14Ученые обнаружили в метеорите частицы протопланетного льда
18:13Медведев отметил разницу в зарплатах руководства и рядовых бюджетников
18:07Медведев призвал создать условия для обновления детских учреждений
18:05Суд продлил срок задержания замглавы Росалкогольрегулирования
18:05Собянин в преддверии Дня матери вручил награды многодетным семьям
18:04МИД Швеции пожаловался, что россияне боятся посещать страну
18:00Медведев в субботу встретится Кадыровым
17:58Медведев предложил способ трансформации четырехдневки
17:57Адвокат рассказал о самочувствии экстрадированного в США Буркова
17:55Пираты похитили семь моряков в Экваториальной Гвинее
17:54Итальянка 50 лет водила машину без прав, сообщили СМИ
17:53Суд по делу обвиняемого в США Буркова пройдет 21 апреля 2021 года
17:50Водителей в Москве предупредили о пробках
17:50Опрос показал, как россияне оценивают экономическую ситуацию в стране
17:47Россияне рассказали о своих самых нелепых покупках в "черную пятницу"
17:46Обвиняемый в США в кибермошенничестве Бурков не признал вину
17:46Тамбовская учительница, избившая школьника, заплатит штраф
17:45Медведев поддержал идею создать общий чат "Единой России"
17:43Конкурс среди первичных организаций ЕР может стать регулярным
Лента новостейМолния