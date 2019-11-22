Предвыборный штаб ЕР возглавит секретарь генсовета партии Андрей Турчак

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. "Единая Россия" создаст штаб для подготовки к выборам 2021 года, его возглавит секретарь генсовета партии Андрей Турчак, рассказал замсекретаря генсовета Виктор Селиверстов.
"Да, у нас каждый год этот штаб создается, это рабочий орган... Он будет заниматься подготовкой к выборам 2021 года. Это же предложения по изменению федерального законодательства, если такие предложения будут, это предложения по расстановке наших сил", - сказал Селиверстов РИА Новости.
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Он добавил, что штаб возглавит Турчак.
В субботу "Единая Россия" проведет свой 19-й съезд в Москве, на нем партия даст старт избирательной кампании 2021 года, когда состоятся выборы в Госдуму.