Предвыборный штаб ЕР возглавит секретарь генсовета партии Андрей Турчак

"Да, у нас каждый год этот штаб создается, это рабочий орган... Он будет заниматься подготовкой к выборам 2021 года. Это же предложения по изменению федерального законодательства, если такие предложения будут, это предложения по расстановке наших сил", - сказал Селиверстов РИА Новости.