Опрос показал, как россияне относятся к расходованию госбюджета

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Большинство россиян (62%) уверены, что сегодня неправильно расходуются деньги из государственного бюджета, свидетельствуют данные опроса фонда Большинство россиян (62%) уверены, что сегодня неправильно расходуются деньги из государственного бюджета, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение"

Опрос "ФОМнибус" проведен 16–17 ноября в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ при участии 1,5 тысяч респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Россиянам предложили ответить на вопрос, в целом правильно или неправильно сегодня расходуются деньги из государственного бюджета. Так, по мнению 62% - неправильно, 13% придерживаются противоположной точки зрения, 25% затруднились с ответом. Также, по данным опроса, 40% россиян уверены, что сейчас в российском бюджете расходы превышают доходы, лишь 19% заявили об обратном, а 13% ответили, что "расходы равны доходам".

Среди примеров неправильного расходования россияне в основном называют коррупцию и воровство (12%), а также излишнюю помощь другим странам и списание долгов (7%) и чрезмерные расходы на содержание госаппарата (6%).

Респондентов попросили выбрать из нескольких вариантов, на что, по их мнению, выделяется слишком мало средств из госбюджета. Увеличить финансирование, по мнению россиян, стоит в сферах здравоохранения и спорта (55%), образования (47%), социальной помощи населению (35%) и ЖКХ (28%). Нельзя также экономить на сферах сельского (20%), дорожного хозяйства (18%) и охраны окружающей среды(17%).