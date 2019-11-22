Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-22T12:13+0300
https://ria.ru/20191122/1561465434.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/91603/70/916037027_0:515:6000:3890_1036x0_80_0_0_36ed24c8e3979a535ab2b332b4347997.jpg
РИА Новости

Опрос показал, как россияне относятся к расходованию госбюджета

12:13 22.11.2019
541
© Fotolia / Pavel IgnatovСоциологический опрос
Социологический опрос
© Fotolia / Pavel Ignatov
Социологический опрос. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Большинство россиян (62%) уверены, что сегодня неправильно расходуются деньги из государственного бюджета, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение".
Опрос "ФОМнибус" проведен 16–17 ноября в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ при участии 1,5 тысяч респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.
Девушка в офисе
20 ноября, 13:48
ВЦИОМ узнал, почему россияне боятся сокращения рабочей недели
Россиянам предложили ответить на вопрос, в целом правильно или неправильно сегодня расходуются деньги из государственного бюджета. Так, по мнению 62% - неправильно, 13% придерживаются противоположной точки зрения, 25% затруднились с ответом. Также, по данным опроса, 40% россиян уверены, что сейчас в российском бюджете расходы превышают доходы, лишь 19% заявили об обратном, а 13% ответили, что "расходы равны доходам".
Среди примеров неправильного расходования россияне в основном называют коррупцию и воровство (12%), а также излишнюю помощь другим странам и списание долгов (7%) и чрезмерные расходы на содержание госаппарата (6%).
Респондентов попросили выбрать из нескольких вариантов, на что, по их мнению, выделяется слишком мало средств из госбюджета. Увеличить финансирование, по мнению россиян, стоит в сферах здравоохранения и спорта (55%), образования (47%), социальной помощи населению (35%) и ЖКХ (28%). Нельзя также экономить на сферах сельского (20%), дорожного хозяйства (18%) и охраны окружающей среды(17%).
По данным исследования, 56% опрошенных в последние год-два приходилось слышать или читать сообщения о нарушениях, злоупотреблениях, связанных с расходованием денег из государственного бюджета. При этом треть (34%) отметила, что сегодня подобные нарушения происходят чаще, 27% уверены, что ничего не изменилось, а 7% наоборот стали слышать о неправомерном расходе реже.
Отдыхающие в парке Зарядье в Москве
12 ноября, 11:17
ВЦИОМ узнал, чего боятся россияне
1950021
Обсудить 1
ФОМнибусФонд "Общественное мнение"РоссияОбщество
Рекомендуем
Кадры задержания исламистов
ФСБ задержала исламистов, готовивших свержение власти
Монеты номиналом 50 и 10 копеек
В Югре многодетной семье отказали в пособии из-за 14 рублей
Российские рубли
РБК: половина россиян отдает за кредиты более 50 процентов дохода
К 2025 году объем переработки отходов в России увеличится в 10 раз
В России будут перерабатывать до 60% отходов, заявил Иванов
Празднование Нового года
Новогоднюю елку на Манежной площади в Москве украсят 3,5 тысячи игрушек
Девушка с водителем такси
Эксперты ИРИ перечислили наиболее подверженные риску исчезновения профессии
Курительная комната
Медведев утвердил доработанную антитабачную концепцию до 2035 года
Фармацевт раскладывает лекарственные препараты
В России появится возможность оформить дорогие лекарства в кредит
Семья во дворе жилого дома
В Счетной палате оценили последствия прекращения выплаты маткапитала
Знак Курение запрещено
В Минздраве прокомментировали новую антитабачную концепцию
Лекарства
Список лекарств, за отсутствие которых полагается компенсация, расширят
Патроны
США оказались для России основным рынком сбыта "гражданских" патронов
Очередь за медицинскими справками для ГИБДД в Екатеринбурге
В Кремле вопрос о кадровых решениях из-за ситуации со справками не стоит
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Аксенов напомнил, с чьего "благословения" началась энергоблокода Крыма
Вывеска паба на жилом доме
В Совфеде не поддержали запрет на продажу алкоголя ближе 100 метров от школ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:00Медведев в субботу встретится Кадыровым
17:58Медведев предложил, как можно трансформировать четырехдневку
17:57Адвокат рассказал о самочувствии экстрадированного в США Буркова
17:55Пираты похитили семь моряков в Экваториальной Гвинее
17:54Итальянка 50 лет водила машину без прав, сообщили СМИ
17:53Суд по делу обвиняемого в США Буркова пройдет 21 апреля 2021 года
17:50Водителей в Москве предупредили о пробках
17:50Опрос показал, как россияне оценивают экономическую ситуацию в стране
17:47Россияне рассказали о своих самых нелепых покупках в "Черную пятницу"
17:46Обвиняемый в США в кибермошенничестве Бурков не признал вину
17:46Тамбовская учительница, избившая школьника, заплатит штраф
17:45Медведев поддержал идею создать общий чат "Единой России"
17:43Конкурс среди первичных организаций ЕР может стать регулярным
17:43Трамп заявил, что не позволил "раздавить Гонконг за 14 минут"
17:42В аэропорту Гонконга в багаже россиянина нашли гильзы
17:41Президент Абхазии провёл заседание Совбеза из-за стрельбы в Сухуме
17:39Иран успешно провел испытание собственной системы ПВО, сообщили СМИ
17:37Путин призвал закрепить динамичный рост экономики
17:36Богданов встретился с представителем и.о. премьера Ливана
17:33На съезде ЕР обсудят подготовку к выборам, заявил Медведев
Лента новостейМолния