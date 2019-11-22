Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-22T12:15+0300
https://ria.ru/20191122/1561465352.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155930/51/1559305138_0:128:3072:1856_1036x0_80_0_0_6475323e9bd6d54818e1d89325141125.jpg
РИА Новости

В Сирию за сутки вернулись более 900 беженцев из Иордании и Ливана

12:11 22.11.2019 (обновлено: 12:15 22.11.2019)
109
© AP Photo / Raad AdaylehСирийские беженцы
Сирийские беженцы
© AP Photo / Raad Adayleh
Сирийские беженцы. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Свыше 900 беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 935 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 208 человек (женщин – 63, детей – 106), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 727 человек (женщин – 218, детей – 371)", - говорится в сообщении.
Задержание сотрудниками ФСБ России членов законспирированной террористической ячейки, связанной с Исламским государством*
11:51
В Сирии задержали боевика ИГ* – организатора терактов в России
По данным центра, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки разминировали два гектара территории. Кроме того, специалисты уничтожили 36 взрывоопасных предметов.
Отмечается, что фонд Кадырова провел благотворительную акцию в Алеппо, в ходе которой сирийским гражданам выдана тонна хлеба.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. К урегулированию активно подключились Россия, Иран, Турция, которые являются гарантами перемирия. За это время в Сирии удалось практически полностью победить террористов, начать политическое урегулирование, возвращение беженцев и восстановление разрушенной войной инфраструктуры. Был создан конституционный комитет, куда вошла и оппозиция. Первое заседание комитета прошло 30 октября в Женеве.
Дамаск
10:58
В МИД рассказали о борьбе с передислокацией боевиков в Сирии
100001
Обсудить 0
Война в СирииСирияИорданияЛиванВ мире
Рекомендуем
Поселок Горный
Прокурорскую проверку по делу Шамсутдинова завершат в ближайшие недели
Третий совместный российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии
Россия за сутки зафиксировала в Сирии 30 нарушений перемирия
Город Нур-Султан
В МИД Казахстана назвали дату следующей встречи по Сирии
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции. 18 января 2019
Маас выступил против вывода ядерного оружия США из Германии
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
В Сеуле подтвердили продление соглашения по обмену разведданными с Японией
Евромайдан в Киеве
Обвинительные приговоры по делам "евромайдана" получили 46 человек
Александр Калашников
ФСИН намерена расширить сеть исправительных центров в России
Разрушения в провинции Дхамар на юго-западе Йемена в результате авиаударов
Правительство Йемена хочет вернуть власть через диалог с хуситами
Антиправительственная демонстрация в Колумбии
В ходе протестов в Колумбии задержали 115 человек
Заместитель министра иностранных дел России по борьбе с терроризмом Олег Владимирович Сыромолотов
В МИД рассказали, что необходимо для нейтрализации угрозы ИГ* в Сирии
Здание Министерства иностранных дел России
В МИД осудили попытки США выдать террористов в Сирии за умеренную оппозицию
Американский военный конвой на севере Сирии
Действия США в Сирии деструктивны, заявили в российском МИД
Ситуация в Йемене
Премьер Йемена отметил позицию России по конфликтам в его стране
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги во время встречи в Нагое
Глава МИД Японии заявил о планах посетить Москву и обсудить мирный договор
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
России и Японии нужно вывести отношения на новый уровень, считает Лавров
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:00Медведев в субботу встретится Кадыровым
17:58Медведев предложил, как можно трансформировать четырехдневку
17:57Адвокат рассказал о самочувствии экстрадированного в США Буркова
17:55Пираты похитили семь моряков в Экваториальной Гвинее
17:54Итальянка 50 лет водила машину без прав, сообщили СМИ
17:53Суд по делу обвиняемого в США Буркова пройдет 21 апреля 2021 года
17:50Водителей в Москве предупредили о пробках
17:50Опрос показал, как россияне оценивают экономическую ситуацию в стране
17:47Россияне рассказали о своих самых нелепых покупках в "Черную пятницу"
17:46Обвиняемый в США в кибермошенничестве Бурков не признал вину
17:46Тамбовская учительница, избившая школьника, заплатит штраф
17:45Медведев поддержал идею создать общий чат "Единой России"
17:43Конкурс среди первичных организаций ЕР может стать регулярным
17:43Трамп заявил, что не позволил "раздавить Гонконг за 14 минут"
17:42В аэропорту Гонконга в багаже россиянина нашли гильзы
17:41Президент Абхазии провёл заседание Совбеза из-за стрельбы в Сухуме
17:39Иран успешно провел испытание собственной системы ПВО, сообщили СМИ
17:37Путин призвал закрепить динамичный рост экономики
17:36Богданов встретился с представителем и.о. премьера Ливана
17:33На съезде ЕР обсудят подготовку к выборам, заявил Медведев
Лента новостейМолния