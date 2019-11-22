В Сирию за сутки вернулись более 900 беженцев из Иордании и Ливана

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 935 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 208 человек (женщин – 63, детей – 106), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 727 человек (женщин – 218, детей – 371)", - говорится в сообщении.