ФСИН намерена расширить сеть исправительных центров в России

РЯЗАНЬ, 22 ноя - РИА Новости. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России планирует с нового года начать расширять сеть исправительных центров в РФ, чтобы осуждённые за не тяжкие преступления могли отбывать наказание без отрыва от родных и осваивая при необходимости новые профессии, востребованные в регионе проживания, сообщил глава ФСИН России Александр Калашников.
"Планируем с нового года в ряде регионов вводить исправительные центры, исправительные участки, чтобы лица, которые впервые совершили не тяжкое преступление, могли отбывать наказание там и выполнять назначенные работы в условиях, которые позволят им не расставаться с семьей", - сказал Калашников в интервью информагентствам в кулуарах IV Международного пенитенциарного форума.
По его словам, люди, осуждённые к такому виду наказания, могут овладеть новой профессией, что позволит им продолжить работу уже в качестве свободного гражданина.
Новый вид наказания — принудительные работы — был введен в РФ с 1 января 2017 года. Они применяются как альтернатива лишению свободы за совершение преступления небольшой или средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые. Осужденные на принудительные работы должны жить в специальных исправительных центрах, от общества их не изолируют.