ФСИН намерена расширить сеть исправительных центров в России

"Планируем с нового года в ряде регионов вводить исправительные центры, исправительные участки, чтобы лица, которые впервые совершили не тяжкое преступление, могли отбывать наказание там и выполнять назначенные работы в условиях, которые позволят им не расставаться с семьей", - сказал Калашников в интервью информагентствам в кулуарах IV Международного пенитенциарного форума.