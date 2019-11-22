Эдвард Нортон рассказал, как спас жизнь Леонардо Ди Каприо

"Мы занимались подводным плаванием вместе с известным океанологом Сильвией Эрл. Я давно знаю Лео, поэтому был в курсе, что он с детства сходит с ума по животным. Когда под нами проплыли пятнистые скаты, он последовал за ними, чтобы снять их, — вспоминал актер. — Я занимаюсь дайвингом с 16 лет, поэтому когда посмотрел на часы, понял, что нам пора на берег. Тем более, что я заметил, как Лео начинал подниматься вверх и вниз — это нехороший признак. Я поплыл за ним. У него мог закончится кислород, и это почти произошло".