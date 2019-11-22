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РИА Новости

Друзья участника "Детского Евровидения" из Тувы будут болеть за него

12:08 22.11.2019 (обновлено: 12:09 22.11.2019)
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© Фото : PR НТВДенберел Ооржак
Денберел Ооржак
© Фото : PR НТВ
Денберел Ооржак. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 22 ноя - РИА Новости. Друзья и педагоги вокальной школы в тувинском Кызыле будут болеть за Денберела Ооржака на конкурсе "Детское Евровидение", рассказал РИА Новости его наставник Борис Салчак.
Финал "Детского Евровидения-2019" состоится 24 ноября в Польше, в городе Гливицы. Представлять Россию в этом году будет дуэт Татьяны Меженцевой и Денберела Ооржака с песней "A time for us". Ребята учатся в "Академии Игоря Крутого".
Салчак был одним из первых наставников Денберела. Он заметил мальчика на одном из вокальных конкурсов в тувинской глубинке и взялся его учить. Салчак рассказал, что Денберел рос как исполнитель на произведениях российского и зарубежного рока.
"У нас, к сожалению, нет мест, где мы могли бы все вместе собраться и болеть за Денберела. Однако у всех сегодня есть интернет, телевизоры дома. Мы все будем болеть за него", - сказал Салчак.
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КультураДенберел ОоржакДетское "Евровидение"Игорь КрутойРоссияКрасноярскТува
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