В России планируют сократить количество старых колоний

РЯЗАНЬ, 22 ноя - РИА Новости. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России планирует закрыть ещё порядка 24 старых и удаленных колоний в рамках оптимизации размещения осужденных, сообщил глава ФСИН России Александр Калашников.
"Оптимизация размещения мест отбывания наказания на территории страны проводится в плановом режиме уже несколько лет. С 2011 года было ликвидировано 116 исправительных учреждений и 27 следственных изоляторов, 18 объединений исправительных учреждений, условия содержания в которых не соответствовали требованиям законодательства", - сказал он в интервью информационным агентствам в кулуарах IV Международного пенитенциарного форума.
"В настоящее время в Минюст России установленным порядком внесены предложения о ликвидации 8 учреждений уголовно-исполнительной системы, а также центральной штатной комиссией принято решение о ликвидации еще 16 учреждений", - добавил Калашников.
Глава ведомства отметил, что ликвидация исправительных колоний происходит на фоне либерализации законодательства и сокращения количества осужденных к реальному сроку лишения свободы.