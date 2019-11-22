В России планируют сократить количество старых колоний

"Оптимизация размещения мест отбывания наказания на территории страны проводится в плановом режиме уже несколько лет. С 2011 года было ликвидировано 116 исправительных учреждений и 27 следственных изоляторов, 18 объединений исправительных учреждений, условия содержания в которых не соответствовали требованиям законодательства", - сказал он в интервью информационным агентствам в кулуарах IV Международного пенитенциарного форума.