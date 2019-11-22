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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
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РИА Новости

Более тысячи работ собрал конкурс "Красоты КНР и России в твоем объективе"

12:06 22.11.2019
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© Fotolia / Tomasz Zajda Фотограф
Фотограф
© Fotolia / Tomasz Zajda
МОСКВА, 22 ноя - Проект "Россия-Китай: главное". Более 1000 профессиональных и любительских фоторабот собрал за четыре месяца фотоконкурс "Красоты Китая и России в твоем объективе". Лауреаты международного соревнования фотографов названы 21 ноября в Пекинском университете иностранных языков, который совместно с информслужбой "Россия-Китай главное" стал оператором проекта.
Первый приз поделили фотокорреспондент агентства Синьхуа Фэй Маохуа, представивший на конкурс фото ночных видов набережной Москвы-реки, и российский предприниматель Станислав Говорухин с фото знаменитого бизнес-центра Galaxy Soho в центре Пекина.

"В Китае в любом месте можно найти красоту – это настоящее открытие для фотографа. В Поднебесную стоит приехать каждому любителю фотографии – здесь их ждет множество открытий", - отметил российский лауреат конкурса.

Международноефотосоревнованиепроходило в рамках российско-китайских годов межрегионального взаимодействия при поддержке министерства образования КНР. Неожиданным результатом конкурса стало установление партнерских отношений между его операторами. В приложении "Россия-Китай: главное" появилась официальная страничка Пекинского университета иностранных языков. "Это первый шаг в сотрудничестве информслужбы с российскими и китайскими университетами, в создании механизма долгосрочного партнерства с вузами двух стран, который будет содействовать развитию гуманитарных обменов между Китаем и Россией", - отметили в "Россия-Китай: главное".
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Россия-Китай: ГлавноеКитайРоссия
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