Более тысячи работ собрал конкурс "Красоты КНР и России в твоем объективе"

"В Китае в любом месте можно найти красоту – это настоящее открытие для фотографа. В Поднебесную стоит приехать каждому любителю фотографии – здесь их ждет множество открытий", - отметил российский лауреат конкурса.

Международноефотосоревнованиепроходило в рамках российско-китайских годов межрегионального взаимодействия при поддержке министерства образования КНР. Неожиданным результатом конкурса стало установление партнерских отношений между его операторами. В приложении "Россия-Китай: главное" появилась официальная страничка Пекинского университета иностранных языков. "Это первый шаг в сотрудничестве информслужбы с российскими и китайскими университетами, в создании механизма долгосрочного партнерства с вузами двух стран, который будет содействовать развитию гуманитарных обменов между Китаем и Россией", - отметили в "Россия-Китай: главное".