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РИА Новости

Новый глава ФСИН рассказал, как хотел бы работать с правозащитниками

12:04 22.11.2019
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© Фото : официальный портал Республики КомиАлександр Калашников
Александр Калашников
© Фото : официальный портал Республики Коми
Александр Калашников. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 22 ноя - РИА Новости. Новый глава ФСИН России Александр Калашников рассчитывает найти союзников среди правозащитников, которые будут помогать совершенствовать службу.
"В лице правозащитников мы хотели бы иметь союзников, которые подсказывали бы нам, а где-то и помогали совершенствовать условия содержания осужденных, и условия режима", - сказал Калашников в интервью информагентствам в кулуарах IV Международного пенитенциарного форума.
Александр Калашников
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Глава ФСИН рассказал, как будет бороться с сотовыми телефонами в СИЗО
"С теми, кто болеет за страну, кто патриотичен, мы с ними работаем - у нас самое тесное сотрудничество во всех территориальных органах с общественными наблюдательными комиссиями, уполномоченными по правам человека и по правам ребёнка", - рассказал глава ФСИН.
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Александр КалашниковФедеральная служба исполнения наказаний РФРоссияОбщество
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