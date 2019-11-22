Новый глава ФСИН рассказал, как хотел бы работать с правозащитниками

"В лице правозащитников мы хотели бы иметь союзников, которые подсказывали бы нам, а где-то и помогали совершенствовать условия содержания осужденных, и условия режима", - сказал Калашников в интервью информагентствам в кулуарах IV Международного пенитенциарного форума.

"С теми, кто болеет за страну, кто патриотичен, мы с ними работаем - у нас самое тесное сотрудничество во всех территориальных органах с общественными наблюдательными комиссиями, уполномоченными по правам человека и по правам ребёнка", - рассказал глава ФСИН.