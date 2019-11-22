Обвинительные приговоры по делам "евромайдана" получили 46 человек

КИЕВ, 22 ноя - РИА Новосоти. Украинские суды признали виновными в преступлениях против активистов "евромайдана" 59 человек, обвинительный приговор получили 46 человек, сообщил заместитель генпрокурора, главный военный прокурор Украины Виктор Чумак.

Ранее в Генпрокуратуре Украины сообщали, что суды признали виновными в преступлениях против активистов "евромайдана" 52 человека, девять из них приговорены к лишению свободы.

"По всей стране в производстве этой категории сообщено о подозрении 445 лицам. Из них 48 высокопоставленных чиновников, 229 правоохранителей. Направлено в суд 195 обвинительных актов в отношении 298 человек. В совершении преступлений судами признаны виновными 59 человек. По 46 из них вынесены обвинительные приговоры", - цитирует Чумака издание "Левый берег".