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РИА Новости

Обвинительные приговоры по делам "евромайдана" получили 46 человек

12:04 22.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Фурман / Перейти в фотобанк"Евромайдан" в Киеве
Евромайдан в Киеве
© РИА Новости / Алексей Фурман
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"Евромайдан" в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 22 ноя - РИА Новосоти. Украинские суды признали виновными в преступлениях против активистов "евромайдана" 59 человек, обвинительный приговор получили 46 человек, сообщил заместитель генпрокурора, главный военный прокурор Украины Виктор Чумак.
Ранее в Генпрокуратуре Украины сообщали, что суды признали виновными в преступлениях против активистов "евромайдана" 52 человека, девять из них приговорены к лишению свободы.
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"По всей стране в производстве этой категории сообщено о подозрении 445 лицам. Из них 48 высокопоставленных чиновников, 229 правоохранителей. Направлено в суд 195 обвинительных актов в отношении 298 человек. В совершении преступлений судами признаны виновными 59 человек. По 46 из них вынесены обвинительные приговоры", - цитирует Чумака издание "Левый берег".
По его словам, есть поименный список привлеченных к ответственности, однако он не может их разглашать. Он также сообщил, что в суд передано 81 обвинительных актов в отношении 174 лиц.
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