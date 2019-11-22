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РИА Новости

В Кремле назвали дату проведения большой пресс-конференции Путина

12:03 22.11.2019 (обновлено: 13:29 22.11.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Большая пресс-конференция, которую каждый год традиционно проводит Владимир Путин, назначена на 19 декабря, сообщается на сайте Кремля.
Началась аккредитация журналистов, она продлится до 17:00 мск 5 декабря. Получить разрешение на участие можно только через сайт www.kremlin.ru (президент.рф).
"Направление заявки не означает автоматическое получение аккредитации. Список аккредитованных журналистов будет опубликован <...> 13 декабря", — уточняется в релизе.
В этом году мероприятие пройдет в девятнадцатый раз. Как правило, сначала глава государства озвучивает основные экономические и социальные показатели. После это представители СМИ получают возможность задать вопросы.
В 2018-м большая пресс-конференция состоялась 20 декабря и длилась почти четыре часа.
Рекордной по продолжительности стала пресс-конференция 2008 года, когда за 4 часа 40 минут президент ответил на 106 вопросов.
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