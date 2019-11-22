В Кремле назвали дату проведения большой пресс-конференции Путина

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Большая пресс-конференция, которую каждый год традиционно проводит Большая пресс-конференция, которую каждый год традиционно проводит Владимир Путин , назначена на 19 декабря, сообщается на сайте Кремля.

Началась аккредитация журналистов, она продлится до 17:00 мск 5 декабря. Получить разрешение на участие можно только через сайт www.kremlin.ru (президент.рф).

"Направление заявки не означает автоматическое получение аккредитации. Список аккредитованных журналистов будет опубликован <...> 13 декабря", — уточняется в релизе.

В этом году мероприятие пройдет в девятнадцатый раз. Как правило, сначала глава государства озвучивает основные экономические и социальные показатели. После это представители СМИ получают возможность задать вопросы.

В 2018-м большая пресс-конференция состоялась 20 декабря и длилась почти четыре часа.