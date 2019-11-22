В России будут перерабатывать до 60% отходов, заявил Иванов

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Доля мусора, который будет сжигаться в РФ, в перспективе не превысит 20%, до 60% отходов будет перерабатываться, сообщил в интервью РИА Новости специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов.
"Мы сжигать будем от силы 15-20 процентов. Большую часть – 50-60 процентов твердых бытовых отходов - мы должны перерабатывать. Это бумага, картон, пластик, стекло. Это сжигать не надо. Это перерабатывается. А сжигается в основном органика, то, что невозможно переработать: остатки пищевых отходов. На основе сжигания получается либо компост, либо гранулы, которые идут на дорожное строительство", - сказал Иванов.
Он также уточнил, что после сжигания захоранивать нужно меньше одного процента от изначального объема.
По данным Минприроды, практически все твердые коммунальные отходы в России вывозятся на мусорные полигоны и свалки. В переработку или сжигание отправляется около 4-5% мусора.
Согласно нацпроекту "Чистая страна", в России к 2024 году планируется перерабатывать вторично 36% твердых коммунальных отходов, всего обрабатывать - 60% бытового мусора (в 2018 году – лишь 7%).
Мусор, который не сжигают и не перерабатывают, подлежит захоронению.