В России будут перерабатывать до 60% отходов, заявил Иванов

"Мы сжигать будем от силы 15-20 процентов. Большую часть – 50-60 процентов твердых бытовых отходов - мы должны перерабатывать. Это бумага, картон, пластик, стекло. Это сжигать не надо. Это перерабатывается. А сжигается в основном органика, то, что невозможно переработать: остатки пищевых отходов. На основе сжигания получается либо компост, либо гранулы, которые идут на дорожное строительство", - сказал Иванов.