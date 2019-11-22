СМИ: Южная Корея продлит соглашение об обмене разведданными с Японией

ТОКИО, 22 ноя – РИА Новости. Южная Корея решила продлить действие соглашения об обмене разведданными (GSOMIA) с Японией , сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в правительстве.

Южная Корея вечером в пятницу передала Японии решение о том, что соглашение об обмене разведданными, действие которого должно было закончиться в полночь (18.00 мск), будет продлено.

Как ожидается, обе стороны дадут пресс-конференции с разъяснением обстоятельств этого решения.

Ранее Сеул отказался пролонгировать соглашение из-за введения Японией экспортных ограничений в отношении Южной Кореи. В июле Япония ограничила экспорт в Южную Корею трех материалов, необходимых для производства электроники, а в августе исключила Южную Корею из списка стран, которым предоставлен режим наибольшего благоприятствования во внешней торговле. Формально Япония объяснила свои действия тем, что Южная Корея может предоставлять товары двойного назначения Северной Корее. В то же время нельзя отрицать, что эта мера последовала после решения южнокорейского суда о необходимости выплаты компенсаций компаниями Nihon Steel, Fujikoshi Corporation и Mitsui Havy Industries за подневольный труд корейцев на японских заводах во время Второй мировой войны. Япония же считает, что все компенсации уже выплатила.

В 1965 году Япония выплатила Корее 500 миллионов долларов в качестве компенсации ущерба, причиненного в годы войны, рассчитывая на то, что таким образом все противоречия будут сняты, а южнокорейское правительство направит их на персональные компенсации пострадавшим. Однако этого не произошло, пострадавшие почти ничего не получили, а средства правительство направило на развитие экономики и инфраструктуры. Пострадавшие же продолжают добиваться своего в судах, однако Япония считает, что истцом должны выступать не японские предприятия, а правительство Южной Кореи.