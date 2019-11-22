Под Белгородом спасли косулю, увязшую в лагуне свинокомплекса

"Дикое животное увязло в лагуне одного из свинокомплексов. Несчастная косуля выбилась из сил и уже не могла самостоятельно выбраться из западни", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, за жизнь дикого животного боролись начальник пожарно-спасательного гарнизона и специалисты охотничьего хозяйства.

"Операция по спасению длилась более трех часов. К счастью, сотрудники ведомства с помощью спасательной веревки успешно вытянули животное, не причинив ему вреда. Затем косуля была возвращена в природную среду", - добавил представитель главка.