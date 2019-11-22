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РИА Новости

Под Белгородом спасли косулю, увязшую в лагуне свинокомплекса

11:59 22.11.2019 (обновлено: 12:55 22.11.2019)
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© Алексей Безруков Косули
Косули
© Алексей Безруков
Косули. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Свыше трех часов длилась операция по спасению косули, которая увязла в лагуне свинокомплекса в Ивнянском районе Белгородской области, животное вернули в привычную среду обитания, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
"Дикое животное увязло в лагуне одного из свинокомплексов. Несчастная косуля выбилась из сил и уже не могла самостоятельно выбраться из западни", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, за жизнь дикого животного боролись начальник пожарно-спасательного гарнизона и специалисты охотничьего хозяйства.
"Операция по спасению длилась более трех часов. К счастью, сотрудники ведомства с помощью спасательной веревки успешно вытянули животное, не причинив ему вреда. Затем косуля была возвращена в природную среду", - добавил представитель главка.
Косуля с детенышем. Архивное фото
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