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РИА Новости

Дания оценила влияние на экологию при решении по "Северному потоку — 2"

11:59 22.11.2019
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© Nord Stream 2 / Paul LangrockСтроительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода Северный поток-2
© Nord Stream 2 / Paul Langrock
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Решение Дании по "Северному потоку-2" основано на тщательной экологической экспертизе, сообщил РИА Новости оператор проекта компания Nord Stream 2 AG.
Министр энергетики Украины Алексей Оржель в четверг в интервью "24 каналу" заявил, что в Киеве изучают возможность подать апелляцию на решение Дании по "Северному потоку-2". Чиновник пояснил, что при оспаривании решения Украина может использовать экологический аспект.
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"Решение Датского энергетического агентства о выдаче разрешения на строительство основано на тщательной оценке воздействия на окружающую среду, а также заявлениях экспертов из Дании и широких консультациях как на национальном, так и на международном уровнях", - заявили в компании.
Проект "Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проложен через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Дания последней из всех - лишь в конце октября - выдала разрешение на строительство участка газопровода на своем шельфе к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море.
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
01:34
Пушков оценил апелляцию Киева на решение Дании по "Северному потоку-2"
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Алексей ОржельNord Stream 2 AGСеверный поток — 2ФинляндияРоссияУкраинаЭкономика
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