Дания оценила влияние на экологию при решении по "Северному потоку — 2"

"Решение Датского энергетического агентства о выдаче разрешения на строительство основано на тщательной оценке воздействия на окружающую среду, а также заявлениях экспертов из Дании и широких консультациях как на национальном, так и на международном уровнях", - заявили в компании.

Проект "Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проложен через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Дания последней из всех - лишь в конце октября - выдала разрешение на строительство участка газопровода на своем шельфе к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море.