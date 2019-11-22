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РИА Новости

Неделя Хэйлунцзянского телевидения КНР пройдет в конце ноября в Москве

11:56 22.11.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСеребряническая набережная и библиотека иностранной литературы имени Рудомино в Москве
Серебряническая набережная и библиотека иностранной литературы имени Рудомино в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 ноя - Проект "Россия-Китай: главное". Показы китайских кинолент пройдут в московской библиотеке иностранной литературы имени М.И. Рудомино.
Сеансы станут частью Недели Хэйлунцзянского телевидения КНР в России, которая откроется 29 ноября. В Москву приедут профессионалы медиаиндустрии Китая во главе с начальником управления по делам телевидения и радио провинции Хэйлунцзян Ли Цзихуа.
Гостям покажут китайские документальные фильмы и переведенные на русский язык программы производства Хэйлунцзянской телекомпании: "Фильмы о провинции Хэйлунцзян", "Укрепление российско-китайского торгового сотрудничества", "Посланцы, приносящие свет", "Харбин – родина навсегда в сердце", "Музыкальная мечта Александра в Китае", "Счастливая жизнь Аркадия в Харбине", "Уникальное и прелестное время у Оксаны", "Наши годы. 1941-1945", "Таинственные гости в Первомайском. 6 съезд КПК", "Король красных разведчиков в Китае. Рихард Зорге", "Чжан Юйлянь – военная журналистка", "Пробуждение от кошмара", "На берегу реки Лалинь", а также документальный сериал "Наш мальчик", посвященный 70-летию установления дипломатических отношений между Китаем и Россией, который был снят в июне 2019 года в Благовещенске и Иркутске.
Организатором фестиваля выступил стратегический партнёр Международной медиасети TV BRICS – Евразийская академия телевидения и радио.
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