Неделя Хэйлунцзянского телевидения КНР пройдет в конце ноября в Москве

Сеансы станут частью Недели Хэйлунцзянского телевидения КНР в России, которая откроется 29 ноября. В Москву приедут профессионалы медиаиндустрии Китая во главе с начальником управления по делам телевидения и радио провинции Хэйлунцзян Ли Цзихуа.

Гостям покажут китайские документальные фильмы и переведенные на русский язык программы производства Хэйлунцзянской телекомпании: "Фильмы о провинции Хэйлунцзян", "Укрепление российско-китайского торгового сотрудничества", "Посланцы, приносящие свет", "Харбин – родина навсегда в сердце", "Музыкальная мечта Александра в Китае", "Счастливая жизнь Аркадия в Харбине", "Уникальное и прелестное время у Оксаны", "Наши годы. 1941-1945", "Таинственные гости в Первомайском. 6 съезд КПК", "Король красных разведчиков в Китае. Рихард Зорге", "Чжан Юйлянь – военная журналистка", "Пробуждение от кошмара", "На берегу реки Лалинь", а также документальный сериал "Наш мальчик", посвященный 70-летию установления дипломатических отношений между Китаем и Россией, который был снят в июне 2019 года в Благовещенске и Иркутске.