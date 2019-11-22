В московском ОВД умер задержанный за хулиганство мужчина

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Полиция Москвы проводит проверку после смерти мужчины в ОВД, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка МВД столицы.
"В четверг в отделение полиции Орехово-Борисово Северное был доставлен мужчина 1975 года рождения для составления протокола об административном правонарушении за мелкое хулиганство", - сказал собеседник агентства.
По его словам, после составления протокола мужчина скончался. В настоящее время по данному факту проводится проверка.
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