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РИА Новости

В московском ОВД умер задержанный за хулиганство мужчина

11:56 22.11.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский автомобиль. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Полиция Москвы проводит проверку после смерти мужчины в ОВД, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка МВД столицы.
"В четверг в отделение полиции Орехово-Борисово Северное был доставлен мужчина 1975 года рождения для составления протокола об административном правонарушении за мелкое хулиганство", - сказал собеседник агентства.
По его словам, после составления протокола мужчина скончался. В настоящее время по данному факту проводится проверка.
Сотрудник полиции. архивное фото
7 марта 2018, 14:56
В Ленобласти мужчина, задержанный за хулиганство, умер в отделении полиции
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ГУ МВД России по г. МосквеМоскваПроисшествия
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