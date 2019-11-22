Поликлиники Москвы пополнились врачами разных специальностей

МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Более 160 врачей различных специальностей уже дополнительно приняли на работу в столичных поликлиниках в рамках повышения доступности специалистов по программе нового стандарта поликлиник, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"На сегодняшний день уже дополнительно приняты на работу в поликлиники 166 врачей, из них 46 врачей это врачи обшей практики - терапевты, и где-то 119 врачей узких специальностей, наиболее востребованных на сегодняшний день", – сказала Ракова.

Ранее сообщалось, что планируется дополнительно набрать более 500 врачей узких специальностей в поликлиники города. По словам заммэра, сейчас ведется активный контроль за данной работой.

"Я думаю, что мы к началу следующего года эту задачу выполним", - подчеркнула Ракова.

В этом году в Москве запущена масштабная программа "Новый московский стандарт поликлиник", один из важнейших параметров которой – повышение доступности первичной медпомощи.