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РИА Новости

Поликлиники Москвы пополнились врачами разных специальностей

11:56 22.11.2019 (обновлено: 12:09 22.11.2019)
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© РИА Новости / Антон ДенисовМама с ребенком общается с сотрудником поликлиники
Мама с ребенком общается с сотрудником поликлиники
© РИА Новости / Антон Денисов
МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Более 160 врачей различных специальностей уже дополнительно приняли на работу в столичных поликлиниках в рамках повышения доступности специалистов по программе нового стандарта поликлиник, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"На сегодняшний день уже дополнительно приняты на работу в поликлиники 166 врачей, из них 46 врачей это врачи обшей практики - терапевты, и где-то 119 врачей узких специальностей, наиболее востребованных на сегодняшний день", – сказала Ракова.
Ранее сообщалось, что планируется дополнительно набрать более 500 врачей узких специальностей в поликлиники города. По словам заммэра, сейчас ведется активный контроль за данной работой.
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"Я думаю, что мы к началу следующего года эту задачу выполним", - подчеркнула Ракова.
В этом году в Москве запущена масштабная программа "Новый московский стандарт поликлиник", один из важнейших параметров которой – повышение доступности первичной медпомощи.
В рамках проекта капитальный ремонт первых 50 зданий городских поликлиник пройдет с 2020 по 2022 год. Всего до 2023 года отремонтируют 135 зданий поликлиник. Новый стандарт предусматривает создание комфортных кабинетов для врачей и пациентов, размещение диагностической аппаратуры, а также единый подход к формированию штатного расписания врачей.
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Хорошие новостиХорошие новостиАнастасия РаковаМосква
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