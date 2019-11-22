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РИА Новости

Аксенов напомнил, с чьего "благословения" началась энергоблокода Крыма

11:55 22.11.2019 (обновлено: 12:34 22.11.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. Украина 4 года назад устроила энергоблокаду Крыма "с благословения западных хозяев", заявил глава республики Сергей Аксенов.

"Не сомневаюсь, что Киев получил "благословение" западных хозяев на свои действия. Косвенно об этом свидетельствует практически полное молчание как официальных структур ЕС, так и правозащитных организаций: энергетическую блокаду, так же, как до этого водную, продовольственную и транспортную, предпочли просто не заметить, не говоря уже об осуждении", - написал Аксенов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

По его словам, подконтрольные Киеву террористы 4 года назад взорвали опоры ЛЭП в Херсонской области, по которым электроэнергия подавалась в Крым. "Полуостров был полностью обесточен: на тот момент наш регион на 80% зависел от поставок с территории Украины. Это вполне соответствовало гнилой сущности украинского режима: разрушить то, что он не строил, использовать инфраструктурную зависимость, сложившуюся в советские времена в единой стране, в качестве оружия массового поражения", - отметил Аксенов.
По его словам, по сути энергоблокада стала актом государственного терроризма, направленным на разрушение экономики Крыма, на причинение максимального ущерба населению, его жизни и здоровью.
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"Однако в итоге ни одной из поставленных целей террористы и их хозяева не добились: разрушения энергетической инфраструктуры не произошло, вызвать массовое недовольство населения властью не удалось. Наоборот, в чрезвычайной ситуации люди проявили свои лучшие качества: единство и солидарность, выдержку и готовность прийти на помощь друг другу", - подчеркнул Аксенов.
Глава республики отметил, что никакое внешнее давление, никакие блокады и санкции не могут повлиять на выбор крымчан, сделанный на референдуме весной 2014 года, который ознаменовался воссоединением с Россией. "Сегодня Крым не только впервые в своей истории перестал быть энергодефицитным регионом, но и может при необходимости поставлять избыток электроэнергии за пределы полуострова", - подчеркнул Аксенов.
Крым был полностью обесточен в ночь на 22 ноября 2015 года. Из-за подрыва опор вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. В Крыму и Севастополе был введен режим ЧС, графики аварийных отключений электричества. Ситуация улучшилась с поэтапным запуском из Краснодарского края энергомоста мощностью 800 МВт. Последняя четвертая нитка заработала в мае 2016 года. По энергоблокаде возбуждено уголовное дело по факту диверсии. Заочное обвинение предъявлено основателю добровольческих батальонов на границе с Крымом Ленуру Ислямову.
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Сергей Аксенов (политик)ЕвросоюзКрымСевастопольКраснодарский крайОбщество
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