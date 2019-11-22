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РИА Новости

ФСБ задержала исламистов, готовивших свержение власти

11:55 22.11.2019 (обновлено: 13:58 22.11.2019)
179936
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. ФСБ задержала девять участников, в том числе двух главарей, террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, сообщили в Центре общественных связей ведомства.
Отмечается, что спецоперация прошла в Москве, Татарстане и Тюменской области.
По данным спецслужбы, задержанные создавали закрытые террористические структуры в регионах, занимались поиском денег, распространяли свою идеологию и вербовали местных мусульман.

"Установлено, что члены структуры осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти", — отмечается в сообщении.

У задержанных изъяли пропагандистские материалы, средства связи и носители информации.
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкЗадержание сотрудниками ФСБ РФ участников запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" в Тюменской области Республики Татарстан. Стоп-кадр с видео, предоставленного ЦОС ФСБ РФ
Задержание сотрудниками ФСБ РФ участников запрещенной в РФ международной террористической организации Хизб ут-Тахрир аль-Ислами в Тюменской области Республики Татарстан. Стоп-кадр с видео, предоставленного ЦОС ФСБ РФ
© ЦОС ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
Задержание сотрудниками ФСБ РФ участников запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" в Тюменской области Республики Татарстан. Стоп-кадр с видео, предоставленного ЦОС ФСБ РФ
Возбуждены уголовные дела.
"Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* ("Партия исламского освобождения") — исламская политическая партия, основанная в Палестине в 1953 году. Активно действует в Сирии, Египте, Иордании, Тунисе, Кувейте, Палестине, Турции и Западной Европе. Она запрещена в большинстве арабских, восточноевропейских, азиатских и ближневосточных государств.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Хизб ут-Тахрир аль-ИсламиФСБ РФМоскваТюменская областьТатарстанПроисшествия
Популярные комментарии
Надо срочно проверить тех кто дизлайки поставил. ФСБ обратите внимание!!!!!!
22 ноября, 12:20
alex sto
191206022517
Молодцы чекисты!
22 ноября, 11:56
Арсений Понфиленко
2021400010
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