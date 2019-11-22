Избирательное законодательство Белоруссии к выборам президента не поменяют

МИНСК, 22 ноя – РИА Новости. Избирательное законодательство Белоруссии к президентским выборам 2020 года меняться не будет, заявила в пятницу глава ЦИК республики Избирательное законодательство Белоруссии к президентским выборам 2020 года меняться не будет, заявила в пятницу глава ЦИК республики Лидия Ермошина

Ранее внести поправки в действующее избирательное законодательство республике неоднократно рекомендовали наблюдатели от ОБСЕ . По итогам парламентских выборов , которые состоялись в стране 17 ноября, участники мониторинга от этого международного института заявили, что они не соответствовали демократическим стандартам, отметили нарушение основополагающих свобод, гарантированных конституцией страны.

"Конечно, закон (избирательный - ред.) меняться не будет. Нет на это времени", - сказала Ермошина журналистам.

По итогам парламентских выборов в МИД Белоруссии заявляли, что Минск готов к конструктивной критике ОБСЕ, но не приемлет "безосновательное и тотальное шельмование" и не будет менять избирательное законодательство "по чьей-то указке".