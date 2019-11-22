Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-22T11:54+0300
https://ria.ru/20191122/1561464526.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156106/46/1561064689_0:0:2934:1650_1036x0_80_0_0_ea6393d9ad9bf02af25df3eb97546486.jpg
РИА Новости

Избирательное законодательство Белоруссии к выборам президента не поменяют

11:54 22.11.2019
89
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкВыборы в Белоруссии
Выборы в Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Выборы в Белоруссии. Архивное фото
МИНСК, 22 ноя – РИА Новости. Избирательное законодательство Белоруссии к президентским выборам 2020 года меняться не будет, заявила в пятницу глава ЦИК республики Лидия Ермошина.
Ранее внести поправки в действующее избирательное законодательство республике неоднократно рекомендовали наблюдатели от ОБСЕ. По итогам парламентских выборов, которые состоялись в стране 17 ноября, участники мониторинга от этого международного института заявили, что они не соответствовали демократическим стандартам, отметили нарушение основополагающих свобод, гарантированных конституцией страны.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко
17 ноября, 13:18
Лукашенко заявил о "глупости" изменения конституции к выборам президента
"Конечно, закон (избирательный - ред.) меняться не будет. Нет на это времени", - сказала Ермошина журналистам.
По итогам парламентских выборов в МИД Белоруссии заявляли, что Минск готов к конструктивной критике ОБСЕ, но не приемлет "безосновательное и тотальное шельмование" и не будет менять избирательное законодательство "по чьей-то указке".
Президентские выборы должны пройти в республике в 2020 году. Ранее Ермошина сообщила РИА Новости, что 30 августа является единственной возможной датой для их проведения.
Мужчина голосует на избирательном участке во время парламентских выборов
11:49
ЦИК Белоруссии направил в МИД возражения по отчету ОБСЕ по выборам
301000
Обсудить 0
Парламентские выборы в Белоруссии — 2019Лидия ЕрмошинаОБСЕЦИК БелоруссииМИД БелоруссииБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Мужчина голосует на избирательном участке во время парламентских выборов
ЦИК Белоруссии направил в МИД возражения по отчету ОБСЕ по выборам
Здание Совета Федерации РФ
Комитет Совфеда рекомендовал палате одобрить бюджет на 2020-2022 годы
Дамаск
В МИД рассказали о борьбе с передислокацией боевиков в Сирии
Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
В МИД КНР оценили слова Путина о попытках сдержать развитие России и Китая
Александр Калашников
Глава ФСИН рассказал, как будет бороться с сотовыми телефонами в СИЗО
Олег Морозов
В Совфеде прокомментировали "шпионский скандал" в Сербии
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Аксенов напомнил, с чьего "благословения" началась энергоблокода Крыма
Наблюдатели ОБСЕ в поселке Золотое в Луганской области
В ЛНР вторые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
Президент РФ Владимир Путин
Путин: попытки приближения НАТО к границам России вызывают озабоченность
Третий совместный российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии
Россия за сутки зафиксировала в Сирии 30 нарушений перемирия
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
Матвиенко сравнила система мониторинга выборных кампаний у МПА СНГ и ОБСЕ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
России и Японии нужно вывести отношения на новый уровень, считает Лавров
Сирийские беженцы
В Сирию за сутки вернулись более 900 беженцев из Иордании и Ливана
Сотрудник call-центра
На новую цифровую платформу для жалоб бизнеса поступило более 150 обращений
Антиправительственная демонстрация в Колумбии
В ходе протестов в Колумбии задержали 115 человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:00Медведев в субботу встретится Кадыровым
17:58Медведев предложил, как можно трансформировать четырехдневку
17:57Адвокат рассказал о самочувствии экстрадированного в США Буркова
17:55Пираты похитили семь моряков в Экваториальной Гвинее
17:54Итальянка 50 лет водила машину без прав, сообщили СМИ
17:53Суд по делу обвиняемого в США Буркова пройдет 21 апреля 2021 года
17:50Водителей в Москве предупредили о пробках
17:50Опрос показал, как россияне оценивают экономическую ситуацию в стране
17:47Россияне рассказали о своих самых нелепых покупках в "Черную пятницу"
17:46Обвиняемый в США в кибермошенничестве Бурков не признал вину
17:46Тамбовская учительница, избившая школьника, заплатит штраф
17:45Медведев поддержал идею создать общий чат "Единой России"
17:43Конкурс среди первичных организаций ЕР может стать регулярным
17:43Трамп заявил, что не позволил "раздавить Гонконг за 14 минут"
17:42В аэропорту Гонконга в багаже россиянина нашли гильзы
17:41Президент Абхазии провёл заседание Совбеза из-за стрельбы в Сухуме
17:39Иран успешно провел испытание собственной системы ПВО, сообщили СМИ
17:37Путин призвал закрепить динамичный рост экономики
17:36Богданов встретился с представителем и.о. премьера Ливана
17:33На съезде ЕР обсудят подготовку к выборам, заявил Медведев
Лента новостейМолния