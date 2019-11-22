Волшебные китайские фонари осветят парк "Сокольники" зимой

МОСКВА, 22 ноя - Проект "Россия-Китай: главное". Фестивали, посвященные китайской культуре, с парадами драконов, традиционными чаепитиями и установкой волшебных фонарей, пройдут в столичном парке "Сокольники" в зимний сезон 2019-2020 годов.
По словам директора парка Андрея Лапшина, большой фестиваль "Страны мира" посвящен в этом году Китаю.
"Фестиваль волшебных фонарей" откроется 29 ноября и продлится до 23 февраля. Будет установлено более 50 световых фигур, самые большие до 8 метров в высоту. В данный момент идет монтаж инсталляций.
Все экспозиции создаются из легкого шелка, натянутого на жесткий стальной каркас, инсталляции будут сопровождаться подсветкой и музыкальными композициями. Также в программе фестиваля ежедневные шоу и мастер-классы.
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В "Сокольниках" 23 ноября состоится "Фестиваль Драконов". С 22 по 24 ноября будет организована выставка-ярмарка производителей китайского чая, гостям которой представят более 300 сортов этого напитка. А 25 января в парке отметят китайский Новый год.