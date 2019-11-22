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РИА Новости

Ученые впервые обнаружили биомаркер алкоголизма

11:52 22.11.2019
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© Fotolia / Photographee.euМужчина держит бутылку с крепким алкоголем
Мужчина держит бутылку с крепким алкоголем
© Fotolia / Photographee.eu
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Ученые обнаружили мозговую цепь, отвечающую за алкогольную зависимость. Наблюдая активность нейронов в этой цепи, они смогли предсказать, у каких мышей разовьется навязчивая тяга к спиртному, а у каких нет. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.
Несмотря на то, что алкоголь повсеместно распространен в современном обществе и доступ к нему практически не ограничен, только у части людей развивается алкогольная зависимость.
Американские ученые во главе с Кей Тай (Kay M. Tye) из Института биологических исследований Солка исследовали мозг лабораторных мышей, употреблявших алкоголь, и впервые выявили мозговой контур, ответственный за развитие пагубного пристрастия.
Ранее существовало предположение, что непреодолимая тяга к алкоголю связана с изменениями префронтальной коры головного мозга, но эта гипотеза не нашла своего подтверждения.
Исследователи разработали тест, аналогичный тесту на компульсивное переедание, позволивший выявить среди мышей, которым давали алкоголь, тех, у кого возникала сильная тяга к спиртному даже тогда, когда его потребление вызывало негативные эмоции, такие как горький вкус.
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С помощью метода микроэндоскопической визуализации кальция, позволяющего отследить, какие области и клетки мозга активируются до, во время и после употребления алкоголя, ученые составили карту нейронной активности, на которой определились две области, участвующие в контроле поведения животных, пристрастных к алкоголю.
"Первоначально мы просто стремились понять, как мозг изменяется в процессе перехода от простой выпивки до возникновения алкогольной зависимости, — приводятся в пресс-релизе института слова Коди Сицилиано (CodyA. Siciliano), первого автора статьи. — Но в процессе работы мы наткнулись на удивительное открытие — мы действительно смогли предсказывать на основе нервной активности, какие животные станут алкоголиками уже после первого приема спиртного".
Исследователи обнаружили, что ключевую роль в запуске психогенного механизма компульсивного питья — когда постоянно тянет выпить, чтобы забыться, заглушить негативные эмоции, снять стресс и все время возникает желание "добавить" — играет нейронная цепь от медиального отдела префронтальной коры (mPFC) до околоводопроводного серого вещества (dPAG).
"Это первый раз, когда мы смогли проследить путь нейронов от начала воздействия алкоголя до развития компульсивного поведения", — говорит Кей Тай.
Более того, авторы экспериментально подтвердили, что манипулирование схемой mPFC-dPAG может как увеличить, так и уменьшить пристрастие к спиртному у мышей.
Будет ли работать новый биомаркер на людях, еще предстоит изучить. Также ученые пока не знают, контролирует ли обнаруженный ими мозговой контур только алкогольное пристрастие или и другие виды зависимостей, включая наркотики и табак.
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