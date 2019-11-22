ЦИК Белоруссии направил в МИД возражения по отчету ОБСЕ по выборам

МИНСК, 22 ноя – РИА Новости. Центризбирком Белоруссии направил в МИД свои возражения относительно отчета миссии Центризбирком Белоруссии направил в МИД свои возражения относительно отчета миссии ОБСЕ по парламентским выборам, сообщила в пятницу глава ведомства Лидия Ермошина

"Мы высказали свою позицию (по отчету миссии ОБСЕ - ред.), она, в общем-то, известна, и направили свои возражения в МИД", - сказала Ермошина журналистам.

"Если объективно рассматривать данный отчет, давайте все-таки так же объективно оценивать его с точки зрения цифр. Даже самые объективные цифры, которые никто не подвергает сомнению, например, количество зарегистрированных кандидатов, сколько в них от партий (провластных кандидатов - ред.) и от оппозиционных партий, сколько человек получили возможность для свободного выражения своих мнений... через государственные СМИ, через проведение свободных митингов, пикетов, общественных мероприятий - эти цифры ... просто вдохновляющие, и они, по сути дела, опровергают все критические замечания по поводу того, что кампания в той или иной мере проходила несвободно", - отметила Ермошина.

Председатель ЦИК обратила внимание, что для парламентских выборов в стране было образовано около 6 тысяч участков для голосования, а ОБСЕ в отчете высказывает критику по 25 участкам, что составляет "менее половины процента".

"Сами по себе цифры никем не опровергнуты, не подвергнуты замечаниям, (это) говорит о том, что, в общем-то, выборы прошли неплохо", - считает Ермошина.

Говоря о недовольстве наблюдателей по линии ОБСЕ процедурой подсчета голосов на участках, глава ЦИК отметила, что "это около 5% (наблюдателей - ред.), а не массовое количество". "Давайте говорить о том, что большая часть удовлетворена этой процедурой... Конечно же, выборы всегда проходят с шероховатостями. Нельзя говорить о том, что это имело место повсеместно, как повсеместно установленная практика", - добавила Ермошина

Выборы в парламент Белоруссии прошли 17 ноября. По 110 избирательным округам были избраны 110 депутатов, представители оппозиции в новый созыв парламента не прошли. По данным Центризбиркома, явка избирателей составила 77,37%.