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РИА Новости

Россия откажется от одноразового пластика, но не скоро, заявил Иванов

11:46 22.11.2019 (обновлено: 12:06 22.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПластиковая посуда
Пластиковая посуда
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Пластиковая посуда. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Ограничение на использование одноразового пластика может быть введено в России в отдаленной перспективе, сообщил в интервью РИА Новости специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов.
Ранее российское представительство Greenpeace выяснило, что одноразовый пластик является основным мусором морей, рек и прибрежных территорий страны. "Зеленые" призывают власти ввести запрет на отдельные виды одноразового пластика.
"Со временем, наверное, это произойдет. Но взять и прекратить... Одноразовая посуда, она удобна, что там говорить, практична. Другое дело, куда мы ее бросаем и дальнейшая судьба этой посуды. Одно дело, если выбросить пластиковую посуду в бак, который потом пойдет на переработку", - сказал Иванов, отвечая на вопрос о возможности введения в РФ запрета на одноразовый пластик.
Читайте полный текст интервью >>
Пластиковая посуда
19 ноября, 03:24
Опрос: более 80% россиян поддерживают идею ограничить одноразовый пластик
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Сергей ИвановGreenpeaceРоссияОбщество
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