Россия откажется от одноразового пластика, но не скоро, заявил Иванов

"Со временем, наверное, это произойдет. Но взять и прекратить... Одноразовая посуда, она удобна, что там говорить, практична. Другое дело, куда мы ее бросаем и дальнейшая судьба этой посуды. Одно дело, если выбросить пластиковую посуду в бак, который потом пойдет на переработку", - сказал Иванов, отвечая на вопрос о возможности введения в РФ запрета на одноразовый пластик.