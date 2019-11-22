Россия откажется от одноразового пластика, но не скоро, заявил Иванов

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Ограничение на использование одноразового пластика может быть введено в России в отдаленной перспективе, сообщил в интервью РИА Новости специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов.
Ранее российское представительство Greenpeace выяснило, что одноразовый пластик является основным мусором морей, рек и прибрежных территорий страны. "Зеленые" призывают власти ввести запрет на отдельные виды одноразового пластика.
"Со временем, наверное, это произойдет. Но взять и прекратить... Одноразовая посуда, она удобна, что там говорить, практична. Другое дело, куда мы ее бросаем и дальнейшая судьба этой посуды. Одно дело, если выбросить пластиковую посуду в бак, который потом пойдет на переработку", - сказал Иванов, отвечая на вопрос о возможности введения в РФ запрета на одноразовый пластик.