На новую цифровую платформу для жалоб бизнеса поступило более 150 обращений

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 ноя – РИА Новости. Сто шестьдесят жалоб на незаконное силовое воздействие или бездействие за несколько дней поступило от предпринимателей в России на сайт "забизнес.рф", сообщил в пятницу лидер общественной организации МСП "Опора России" Александр Калинин.
Лидер "Опоры России" в пятницу в Екатеринбурге принимает участие во встрече генпрокурора РФ Юрия Чайки с представителями малого и среднего бизнеса.
"Запущен сайт "забизнес.рф", куда уже все предприниматели Российской Федерации могут пожаловаться на незаконное, с их точки зрения, силовое воздействие, либо бездействие. И буквально за несколько дней работы этого сайта - наверное, трое суток прошло - уже 160 обращений со всей территории Российской Федерации, почти тысяча зарегистрированных пользователей", - сказал Калинин.
Он подчеркнул, что аналогов таких цифровых решений в мире нет.
"Уже мне звонили из бизнес-организаций других стран. С Молдовы мне звонил, например, наш представитель "Опоры России". Заинтересовался президент Молдовы сайтом "забизнес.рф". Они хотят эти технологии внедрять и в своей стране", - отметил Калинин.