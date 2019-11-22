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РИА Новости

На новую цифровую платформу для жалоб бизнеса поступило более 150 обращений

11:40 22.11.2019 (обновлено: 11:41 22.11.2019)
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© Depositphotos / .shockСотрудник call-центра
Сотрудник call-центра
© Depositphotos / .shock
Сотрудник call-центра. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 ноя – РИА Новости. Сто шестьдесят жалоб на незаконное силовое воздействие или бездействие за несколько дней поступило от предпринимателей в России на сайт "забизнес.рф", сообщил в пятницу лидер общественной организации МСП "Опора России" Александр Калинин.
Лидер "Опоры России" в пятницу в Екатеринбурге принимает участие во встрече генпрокурора РФ Юрия Чайки с представителями малого и среднего бизнеса.
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка на сессии в рамках V Восточного экономического форума во Владивостоке
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"Запущен сайт "забизнес.рф", куда уже все предприниматели Российской Федерации могут пожаловаться на незаконное, с их точки зрения, силовое воздействие, либо бездействие. И буквально за несколько дней работы этого сайта - наверное, трое суток прошло - уже 160 обращений со всей территории Российской Федерации, почти тысяча зарегистрированных пользователей", - сказал Калинин.
Он подчеркнул, что аналогов таких цифровых решений в мире нет.
"Уже мне звонили из бизнес-организаций других стран. С Молдовы мне звонил, например, наш представитель "Опоры России". Заинтересовался президент Молдовы сайтом "забизнес.рф". Они хотят эти технологии внедрять и в своей стране", - отметил Калинин.
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Юрий ЧайкаОрганизация "Опора России"РоссияОбщество
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