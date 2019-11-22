На новую цифровую платформу для жалоб бизнеса поступило более 150 обращений

Он подчеркнул, что аналогов таких цифровых решений в мире нет.

"Уже мне звонили из бизнес-организаций других стран. С Молдовы мне звонил, например, наш представитель "Опоры России". Заинтересовался президент Молдовы сайтом "забизнес.рф". Они хотят эти технологии внедрять и в своей стране", - отметил Калинин.