МЦД-1 и МЦД-2 перевезли более 500 тысяч пассажиров в первый день работы

"В первый день запуска движения по линиям первых двух диаметров МЦД-1 и МЦД-2 проехали более 500 тысяч человек. Из них более 224 тысяч человек проехали по маршруту МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и более 277 тысяч человек - по маршруту МЦД-2 "Курско-Рижский", - говорится в сообщении.

Общая протяженность МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" составляет 52 километра, а протяженность МЦД-2 "Курско-Рижский" - 80 километров. Всего на двух диаметрах расположено 57 станций, с 19 из которых можно сделать пересадку на метро, Московское центральное кольцо и радиальные направления железной дороги. В будущем количество станций будет увеличено до 66, а число пересадок - до 27. Ожидается, что ежедневный пассажиропоток первых двух диаметров составит 200 миллионов человек в сутки. Благодаря МЦД-1 и МЦД-2 общественный транспорт станет доступнее для более 4 миллионов жителей Москвы и Московской области. Объем средств, которые сэкономят пассажиры МЦД-1 и МЦД-2, оценивается в 7 миллиардов рублей в год.