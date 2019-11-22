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РИА Новости

МЦД-1 и МЦД-2 перевезли более 500 тысяч пассажиров в первый день работы

11:40 22.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПоезд Московского центрального диаметра на станции в Одинцово
Поезд Московского центрального диаметра на станции в Одинцово
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Поезд Московского центрального диаметра на станции в Одинцово
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Более 500 тысяч пассажиров воспользовались линиями МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" в день запуска пассажирского движения по Московским центральным диаметрам 21 ноября, сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании.
"В первый день запуска движения по линиям первых двух диаметров МЦД-1 и МЦД-2 проехали более 500 тысяч человек. Из них более 224 тысяч человек проехали по маршруту МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и более 277 тысяч человек - по маршруту МЦД-2 "Курско-Рижский", - говорится в сообщении.
Поезда по МЦД теперь курсируют с 5.30 до 1.00 без дневных окон, на данных маршрутах появилось более 900 тысяч новых пассажирских мест в сутки.
Общая протяженность МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" составляет 52 километра, а протяженность МЦД-2 "Курско-Рижский" - 80 километров. Всего на двух диаметрах расположено 57 станций, с 19 из которых можно сделать пересадку на метро, Московское центральное кольцо и радиальные направления железной дороги. В будущем количество станций будет увеличено до 66, а число пересадок - до 27. Ожидается, что ежедневный пассажиропоток первых двух диаметров составит 200 миллионов человек в сутки. Благодаря МЦД-1 и МЦД-2 общественный транспорт станет доступнее для более 4 миллионов жителей Москвы и Московской области. Объем средств, которые сэкономят пассажиры МЦД-1 и МЦД-2, оценивается в 7 миллиардов рублей в год.
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09:46
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