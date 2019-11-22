Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-22T11:40+0300
https://ria.ru/20191122/1561463941.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/154954/30/1549543049_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_32e67ec18b5e9d1ae36cf97430d71042.jpg
РИА Новости

В России решат проблему производства аналогов импортных лекарств

11:40 22.11.2019
337
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкТаблетки
Таблетки
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Таблетки. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект, который позволит России при отказе иностранной компании поставлять лекарства в РФ самостоятельно производить этот препарат, заплатив держателю патента, следует из базы данных ГД.
"Правительство Российской Федерации имеет право в случае крайней необходимости, связанной с обеспечением обороны и безопасности государства, охраной жизни и здоровья граждан, принять решение об использовании изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя с уведомлением его об этом в кратчайший срок и с выплатой ему соразмерной компенсации", - говорится в проекте закона.
Фармацевт в аптеке
12 августа, 13:16
Исследование показало, почему 49% россиян не могут купить лекарства
Кроме того, предлагается установить, что методика определения размера компенсации и порядок ее выплаты утверждаются правительством Российской Федерации.
Как ранее пояснял глава ФАС Игорь Артемьев, законопроект, прежде всего, касается препаратов для людей с неизлечимыми заболеваниями. По словам Артемьева, в мире уже существует практика принудительного лицензирования препаратов, и в том случае, если иностранная фирма, обладающая патентом на лекарства, будет необоснованно завышать цены либо прямо отказываться от поставок на территорию России, то правительство РФ сможет выдать соответствующее разрешение российской научной лаборатории на синтез этого лекарства, при том РФ заплатит "справедливую цену" патентообладателю.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 25 июля 2019
14 октября, 14:43
Голикова рассказала о производстве жизненно необходимых лекарств
912011
Обсудить 2
Здоровье - ОбществоФедеральная антимонопольная служба РФГосдума РФИгорь АртемьевРоссияОбщество
Рекомендуем
Сотрудник call-центра
На новую цифровую платформу для жалоб бизнеса поступило более 150 обращений
Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов
Иванов назвал критику заводов по переработке мусора несправедливой
Лекарства
Список лекарств, за отсутствие которых полагается компенсация, расширят
Фармацевт раскладывает лекарственные препараты
В России появится возможность оформить дорогие лекарства в кредит
Пластиковая посуда
Россия откажется от одноразового пластика, но не скоро, заявил Иванов
Вывеска паба на жилом доме
В Совфеде не поддержали запрет на продажу алкоголя ближе 100 метров от школ
К 2025 году объем переработки отходов в России увеличится в 10 раз
В России будут перерабатывать до 60% отходов, заявил Иванов
Александр Калашников
В России планируют сократить количество старых колоний
Листы с денежными купюрами
Долговая нагрузка россиян начнет снижаться с 2021 года, считает эксперт
Курительная комната
Медведев утвердил доработанную антитабачную концепцию до 2035 года
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Генпрокуратура назвала новые правила медосмотра водителей ошибкой Минздрава
Поезда Московского центрального диаметра на станции Белорусская
В ЦППК назвали причину сбоя движения на Московском центральном диаметре
Знак Курение запрещено
В Минздраве прокомментировали новую антитабачную концепцию
Заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов
В МИД прокомментировали заявления генерала Картера о конфронтации с Россией
Атомный ледокол Ямал в Карском море
Минтранс прокомментировал отказ западных компаний от Севморпути
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:00Медведев в субботу встретится Кадыровым
17:58Медведев предложил, как можно трансформировать четырехдневку
17:57Адвокат рассказал о самочувствии экстрадированного в США Буркова
17:55Пираты похитили семь моряков в Экваториальной Гвинее
17:54Итальянка 50 лет водила машину без прав, сообщили СМИ
17:53Суд по делу обвиняемого в США Буркова пройдет 21 апреля 2021 года
17:50Водителей в Москве предупредили о пробках
17:50Опрос показал, как россияне оценивают экономическую ситуацию в стране
17:47Россияне рассказали о своих самых нелепых покупках в "Черную пятницу"
17:46Обвиняемый в США в кибермошенничестве Бурков не признал вину
17:46Тамбовская учительница, избившая школьника, заплатит штраф
17:45Медведев поддержал идею создать общий чат "Единой России"
17:43Конкурс среди первичных организаций ЕР может стать регулярным
17:43Трамп заявил, что не позволил "раздавить Гонконг за 14 минут"
17:42В аэропорту Гонконга в багаже россиянина нашли гильзы
17:41Президент Абхазии провёл заседание Совбеза из-за стрельбы в Сухуме
17:39Иран успешно провел испытание собственной системы ПВО, сообщили СМИ
17:37Путин призвал закрепить динамичный рост экономики
17:36Богданов встретился с представителем и.о. премьера Ливана
17:33На съезде ЕР обсудят подготовку к выборам, заявил Медведев
Лента новостейМолния