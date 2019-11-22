В России решат проблему производства аналогов импортных лекарств

"Правительство Российской Федерации имеет право в случае крайней необходимости, связанной с обеспечением обороны и безопасности государства, охраной жизни и здоровья граждан, принять решение об использовании изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя с уведомлением его об этом в кратчайший срок и с выплатой ему соразмерной компенсации", - говорится в проекте закона.
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Кроме того, предлагается установить, что методика определения размера компенсации и порядок ее выплаты утверждаются правительством Российской Федерации.
Как ранее пояснял глава ФАС Игорь Артемьев, законопроект, прежде всего, касается препаратов для людей с неизлечимыми заболеваниями. По словам Артемьева, в мире уже существует практика принудительного лицензирования препаратов, и в том случае, если иностранная фирма, обладающая патентом на лекарства, будет необоснованно завышать цены либо прямо отказываться от поставок на территорию России, то правительство РФ сможет выдать соответствующее разрешение российской научной лаборатории на синтез этого лекарства, при том РФ заплатит "справедливую цену" патентообладателю.
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