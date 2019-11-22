Иванов назвал мусор возобновляемым источником энергии

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Количество мусора в мире будет только расти, поэтому его можно назвать третьим возобновляемым источником энергии наряду с Солнцем и ветром, заявил в интервью РИА Новости специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов.

"Я говорил и буду говорить: мусор – это третий возобновляемый источник энергии наряду с Солнцем и ветром, потому что мусор будет всегда, его будет все больше и больше", - сказал Иванов.