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РИА Новости

Иванов назвал мусор возобновляемым источником энергии

11:36 22.11.2019 (обновлено: 12:06 22.11.2019)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСортировка твердых бытовых отходов
Сортировка твердых бытовых отходов
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Сортировка твердых бытовых отходов. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Количество мусора в мире будет только расти, поэтому его можно назвать третьим возобновляемым источником энергии наряду с Солнцем и ветром, заявил в интервью РИА Новости специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов.
"Я говорил и буду говорить: мусор – это третий возобновляемый источник энергии наряду с Солнцем и ветром, потому что мусор будет всегда, его будет все больше и больше", - сказал Иванов.
Читайте полный текст интервью >>
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Сергей ИвановРоссияОбщество
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