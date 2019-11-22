В Оренбурге суд оставил обвиняемого в изнасиловании священника в СИЗО

Ранее глава оренбургской религиозной организации "Православная Свято-Троицкая Симионова обитель милосердия" Николай Стремский был арестован по подозрению в изнасиловании несовершеннолетнего, в развратных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних и неисполнении обязанностей по воспитанию. Также были заключены под стражу его приемная дочь и ее муж, которые обвиняются в незаконном лишении свободы двух и более лиц. Оренбургская епархия наложила на Стремского запрет в священнослужении на время следствия.