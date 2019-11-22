В Оренбурге суд оставил обвиняемого в изнасиловании священника в СИЗО

УФА, 22 ноя - РИА Новости. Оренбургский областной суд оставил без изменения решение районного суда о продлении до 12 февраля ареста священника Николая Стремского, обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетнего, сообщил РИА Новости представитель суда.
Ранее глава оренбургской религиозной организации "Православная Свято-Троицкая Симионова обитель милосердия" Николай Стремский был арестован по подозрению в изнасиловании несовершеннолетнего, в развратных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних и неисполнении обязанностей по воспитанию. Также были заключены под стражу его приемная дочь и ее муж, которые обвиняются в незаконном лишении свободы двух и более лиц. Оренбургская епархия наложила на Стремского запрет в священнослужении на время следствия.
"Сторона зашиты Стремского обжаловала решение районного суда, Оренбургской областной суд оставил без изменения решение районного суда о содержании мужчины в СИЗО до 12 февраля 2020 года", - сказал представитель суда.
Священник был отправлен в СИЗО 25 сентября, Промышленный районный суд 8 ноября продлил меру пресечения до 12 февраля. До этого же срока был продлен арест его дочери Елены Стремской и зятя Виктора Щербакова.