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РИА Новости

Под Анапой поезд протаранил выехавшую на переезд машину

11:34 22.11.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПассажирский поезд
Пассажирский поезд
© РИА Новости / Илья Питалев
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Пассажирский поезд. Архивное фото
КРАСНОДАР, 22 ноя - РИА Новости. Поезд из Москвы врезался на переезде под Анапой в легковой "Мерседес", пострадавших нет, авария не повлияла на график движения, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железнодорожной дороги (филиал ОАО "РЖД").
"Сегодня в 9:40 на перегоне Анапа – Гастогаевская в Краснодарском крае водитель легкового автомобиля "Мерседес" выехал на железнодорожный переезд при исправно работающей сигнализации перед приближающимся поездом №12 Москва – Анапа. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. В результате ДТП пострадавших нет… На график движения пассажирских поездов ДТП не повлияло", - говорится в сообщении.
Уточняется, что пассажиры поезда за медицинской помощью не обращались.
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РЖДКраснодарКраснодарский крайПроисшествия
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