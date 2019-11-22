Под Анапой поезд протаранил выехавшую на переезд машину

"Сегодня в 9:40 на перегоне Анапа – Гастогаевская в Краснодарском крае водитель легкового автомобиля "Мерседес" выехал на железнодорожный переезд при исправно работающей сигнализации перед приближающимся поездом №12 Москва – Анапа. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. В результате ДТП пострадавших нет… На график движения пассажирских поездов ДТП не повлияло", - говорится в сообщении.