В муниципалитетах Дагестана реализуется программа комфортной среды

МАХАЧКАЛА, 22 ноя – РИА Новости. В Акушинском районе В Акушинском районе Дагестана идет строительство газопровода к селу Гапшима протяженностью 10,2 километра; ход работ проверил накануне первый зампред правительства республики Гаджимагомед Гусейнов, сообщает пресс-служба главы и правительства Дагестана.

Как отметили в пресс-службе, газопровод сооружается в рамках реализации в дагестанских селах программ формирования комфортной среды, газификации и строительства водопроводов. Средства в размере 14,1 миллиона рублей на строительство газопровода в Акушинском районе выделены из республиканского бюджета.

На следующий год в рамках республиканской инвестиционной программы в районе запланировано строительство 80-местного детского сада (село Бургимакмахи) и водопровода в шести селах.