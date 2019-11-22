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Республика Дагестан
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РИА Новости

В муниципалитетах Дагестана реализуется программа комфортной среды

11:32 22.11.2019
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМахачкала
Махачкала
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МАХАЧКАЛА, 22 ноя – РИА Новости. В Акушинском районе Дагестана идет строительство газопровода к селу Гапшима протяженностью 10,2 километра; ход работ проверил накануне первый зампред правительства республики Гаджимагомед Гусейнов, сообщает пресс-служба главы и правительства Дагестана.
Как отметили в пресс-службе, газопровод сооружается в рамках реализации в дагестанских селах программ формирования комфортной среды, газификации и строительства водопроводов. Средства в размере 14,1 миллиона рублей на строительство газопровода в Акушинском районе выделены из республиканского бюджета.
На следующий год в рамках республиканской инвестиционной программы в районе запланировано строительство 80-местного детского сада (село Бургимакмахи) и водопровода в шести селах.
В пресс-службе напомнили, что, параллельно с проектами. инициированными главой региона Владимиром Васильевым "Мой Дагестан – моя вода" и "Мой Дагестан – моя комфортная городская среда", в муниципалитете реализуется проект "Мой Дагестан – мои дороги".
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