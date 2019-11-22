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РИА Новости

В Дагестане реализуют 6 федеральных проектов по направлению "Экология"

11:30 22.11.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкГород Дербент
Город Дербент
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МАХАЧКАЛА, 22 ноя – РИА Новости. В Дагестане до конца 2019 года по федеральному проекту "Чистая вода" планируется строительство водопроводов в шести селах Табасаранского района, в селах Гочоб (Чародинский район) и Чох (Гунибский район), а также подводящего водопровода к селу Муги, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Ход продвижения проектов, входящих в нацпроект "Экология", был обсужден . в правительстве Дагестана на заседании проектного комитета по реализации нацпроектов.
Из 11 федеральных проектов, входящих нацпроект "Экология", на территории республики реализуются шесть - "Комплексная система обращения с ТКО", "Сохранение биоразнообразия", "Чистая вода", "Сохранение лесов, "Чистая страна" и "Сохранение уникальных водных объектов", напомнили в пресс-службе.
По итогам обсуждения вице-премьер Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов дал поручения представителям министерств и напомнил, что глава Дагестана Владимир Васильев неоднократно подчеркивал важность своевременной реализации национальных проектов.
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