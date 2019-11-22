Командиру жестко севшего в парке на Камчатке вертолета назначили штраф

В августе Ми-8, на борту которого находились 25 человек, совершил жесткую посадку на территории природного парка "Налычево" в районе вулкана Дзензур. В результате пострадали пять человек, один из них был госпитализирован. Пассажиры вертолета – туристы, которые прилетели на экскурсию на базу "Дзензур". Ми-8 принадлежит авиакомпании ООО "Вертикаль-Т".
"Собранных следственными органами Дальневосточного СУ на транспорте СК РФ доказательств оказалось достаточно для применения сегодня Елизовским районным судом Камчатского края меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа к командиру воздушного судна - вертолета Ми-8 по уголовному делу по ч.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации и движения воздушного транспорта, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью)", - сказал собеседник.
По его словам, суд принял такое решение из-за признания вины летчиком и полного возмещения причиненного ущерба.
5 сентября, 16:51Аварии и катастрофы вертолетов Ми-8 в России в 2018-2019 годах