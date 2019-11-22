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РИА Новости

Командиру жестко севшего в парке на Камчатке вертолета назначили штраф

11:29 22.11.2019
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкВертолет Ми-8
Вертолет Ми-8
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Вертолет Ми-8 . Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 22 ноя - РИА Новости. Суд назначил командиру Ми-8, жестко севшему летом в природном парке на Камчатке, судебный штраф, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточного СУ на транспорте СК РФ.
В августе Ми-8, на борту которого находились 25 человек, совершил жесткую посадку на территории природного парка "Налычево" в районе вулкана Дзензур. В результате пострадали пять человек, один из них был госпитализирован. Пассажиры вертолета – туристы, которые прилетели на экскурсию на базу "Дзензур". Ми-8 принадлежит авиакомпании ООО "Вертикаль-Т".
"Собранных следственными органами Дальневосточного СУ на транспорте СК РФ доказательств оказалось достаточно для применения сегодня Елизовским районным судом Камчатского края меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа к командиру воздушного судна - вертолета Ми-8 по уголовному делу по ч.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации и движения воздушного транспорта, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью)", - сказал собеседник.
По его словам, суд принял такое решение из-за признания вины летчиком и полного возмещения причиненного ущерба.
Вертолет Ми-8АМТШ
5 сентября, 16:51
Аварии и катастрофы вертолетов Ми-8 в России в 2018-2019 годах
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Ми-8Следственный комитет РФКамчатский крайРоссияПроисшествия
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