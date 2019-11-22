Командиру жестко севшего в парке на Камчатке вертолета назначили штраф

В августе Ми-8, на борту которого находились 25 человек, совершил жесткую посадку на территории природного парка "Налычево" в районе вулкана Дзензур. В результате пострадали пять человек, один из них был госпитализирован. Пассажиры вертолета – туристы, которые прилетели на экскурсию на базу "Дзензур". Ми-8 принадлежит авиакомпании ООО "Вертикаль-Т".