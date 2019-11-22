На Крите группа анархистов вторглась на телеканал во время выпуска новостей

АФИНЫ, 22 ноя – РИА Новости. Группа анархистов вторглась в четверг вечером на критский телеканал Nea TV во время выпуска новостей в знак протест против требования властей освободить захваченные здания, сообщает сайт "Нафтемпорики".
Министерство защиты граждан, в ведении которого находится полиция, 20 ноября выдвинуло ультиматум - в течение 15 дней освободить незаконно занятые здания. В Афинах и других греческих городах десятки зданий захвачены мигрантами и анархистами, которые годами используют их как штаб-квартиры своих организаций. Последние недели полиция выселяет незаконных жильцов, что вызывает протесты анархистов.
Χανιά: Κατάληψη στη Νέα Τηλεόραση Κρήτης από τη Συνέλευση Αλληλεγγύης σε Πρόσφυγες και Καταλήψειςhttps://t.co/EsG2gbnAsG#antireport #mpalothia pic.twitter.com/e78d39fK83— mpalothia (@_InNero) November 21, 2019
В четверг вечером во время центрального выпуска новостей несколько анархистов вторглись в студию Nea TV и развернули за спиной телеведущей большой плакат с надписью "Солидарность с беженцами и захватчиками зданий", "Остановим террор". В эфир был передан видеоролик с политическим заявлением, в котором анархисты требуют отменить решение министерства защиты граждан.
По заявлению анархистов, они представляют тех, кто захватил здание Rosa Nera в Ханье.
Затем выпуск новостей продолжился в обычном режиме.
Здание Rosa Nera расположено на холме Кастели над старым портом Ханья. Оно было построено примерно в 1890 году для турецкого паши. После революции 1897-1898 годов в нем располагались различные учреждения. В 1984 году оно было передано политехническому университету, но пустовало, пока десять лет назад его не заняли анархисты. Сейчас там действуют столовая и магазин для бедных, где можно получить еду и продукты бесплатно, музыкальная студия, киноклуб, хостел, где могут временно разместиться люди с серьезными финансовыми проблемами. Здесь расположились ряд социальных и политических групп, проводятся уроки ремесла.