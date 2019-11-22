Представитель Гагариной прокомментировал иск к певице из-за песни "Кукушка"

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Певица Полина Гагарина не нарушала никаких прав ее коллеги Ольги Кормухиной, которая подала в суд из-за спора вокруг аранжировки песни Виктора Цоя "Кукушка". Об этом заявила на предварительном слушании представительница Гагариной Александра Николаева, передает корреспондент РИА Новости из Тверского суда Москвы.
"Иск не основан на каких-либо доказательствах, если говорить вкратце", — сказала Николаева.
Сегодня суд по просьбе истца приобщил к делу заключение экспертизы аранжировки, а затем назначил дату разбирательства — 18 декабря.
Кормухина утверждает, что аранжировку песни "Кукушка" еще в 2011 году написал ее муж Алексей Белов с одобрения сына Виктора Цоя Александра. Но позже она услышала эту песню в исполнении Полины Гагариной и заметила сходство с аранжировкой Белова.
"Кукушка" в исполнении Гагариной звучит в фильме "Битва за Севастополь", вышедшем в 2015 году. Автором музыки в титрах указан Константин Меладзе.
По словам Кормухиной, специалист, проводивший экспертизу, признал обе аранжировки идентичными во всем — "в общем плане музыкальной формы, соотношении разделов формы (куплеты — припевы — инструментальные эпизоды), в метрической схеме и так далее".
При этом Меладзе зарегистрировал авторские права на аранжировку "Кукушки" в Российском авторском обществе, а вот варианта Белова в этом реестре нет.
Кормухина просит суд признать, что музыкальное произведение создано с нарушением авторских прав. Денежных претензий она не выдвигает.