Представитель Гагариной прокомментировал иск к певице из-за песни "Кукушка"

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Певица Певица Полина Гагарина не нарушала никаких прав ее коллеги Ольги Кормухиной , которая подала в суд из-за спора вокруг аранжировки песни Виктора Цоя "Кукушка". Об этом заявила на предварительном слушании представительница Гагариной Александра Николаева, передает корреспондент РИА Новости из Тверского суда Москвы.

"Иск не основан на каких-либо доказательствах, если говорить вкратце", — сказала Николаева.

Сегодня суд по просьбе истца приобщил к делу заключение экспертизы аранжировки, а затем назначил дату разбирательства — 18 декабря.

Кормухина утверждает, что аранжировку песни "Кукушка" еще в 2011 году написал ее муж Алексей Белов с одобрения сына Виктора Цоя Александра. Но позже она услышала эту песню в исполнении Полины Гагариной и заметила сходство с аранжировкой Белова.

"Кукушка" в исполнении Гагариной звучит в фильме "Битва за Севастополь", вышедшем в 2015 году. Автором музыки в титрах указан Константин Меладзе.

По словам Кормухиной, специалист, проводивший экспертизу, признал обе аранжировки идентичными во всем — "в общем плане музыкальной формы, соотношении разделов формы (куплеты — припевы — инструментальные эпизоды), в метрической схеме и так далее".

При этом Меладзе зарегистрировал авторские права на аранжировку "Кукушки" в Российском авторском обществе, а вот варианта Белова в этом реестре нет.