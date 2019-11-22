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РИА Новости

В Курске устранили крупную аварию на теплосетях

11:26 22.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкБатарея отопления
Батарея отопления
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Батарея отопления. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 22 ноя - РИА Новости. Коммунальные службы устранили аварию на теплосетях, которая в ночь на пятницу оставила без отопления и горячей воды около 16 тысяч жителей Курска, учебные заведения, детсады и поликлинику, сообщает обладминистрация.
Информация об отключении из-за аварии на теплотрассе по улице 50 лет Октября поступила спасателям в 0.50 мск 22 ноября. В результате без отопления и горячей воды оказались 72 многоквартирных жилых дома с населением 15 738 человек, в том числе почти 4 тысячи детей. Также отключение затронуло две школы, политехнический колледж, Юго-западный государственный университет, два детских сада, три поликлиники.
На улице 50 лет Октября устранена авария... В настоящее время заполняются сети теплоносителем. Теплоснабжение потребителям в полном объеме будет восстановлено до 12.00 (мск)", - говорится в сообщении.
Сейчас в Курске 6 градусов мороза.
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