В Курске устранили крупную аварию на теплосетях

Информация об отключении из-за аварии на теплотрассе по улице 50 лет Октября поступила спасателям в 0.50 мск 22 ноября. В результате без отопления и горячей воды оказались 72 многоквартирных жилых дома с населением 15 738 человек, в том числе почти 4 тысячи детей. Также отключение затронуло две школы, политехнический колледж, Юго-западный государственный университет, два детских сада, три поликлиники.