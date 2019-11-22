В ДНР назвал сроки демонтажа фортификационных сооружений у Петровского

"Это третий заключительный этап план-графика, который был согласован в Минске - демонтаж фортификационных сооружений. Он будет выполняться до 4 декабря этого года, а 5 декабря мы будем уведомлять СММ ОБСЕ об окончании плана-графика", - сказал Якубов.