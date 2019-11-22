В ДНР назвал сроки демонтажа фортификационных сооружений у Петровского

ПЕТРОВСКОЕ, 22 ноя - РИА Новости. Самопровозглашенная Донецкая народная республика планирует закончить демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения на участке разведения сил и средств в районе населенного пункта Петровское до 4 декабря, заявил журналистам руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.
"Это третий заключительный этап план-графика, который был согласован в Минске - демонтаж фортификационных сооружений. Он будет выполняться до 4 декабря этого года, а 5 декабря мы будем уведомлять СММ ОБСЕ об окончании плана-графика", - сказал Якубов.
Он отметил, что нарушения режима прекращения огня в данном районе имеют место, но подобных фактов не фиксируется непосредственно в самой зоне разведения сил и средств. "Нас уведомили ОБСЕ, что с украинской стороны также идет этот процесс (процесс ликвидации фортификационных сооружений - ред.)", - добавил Якубов.
Отвод сил в районе поселка Петровское начался 9 ноября. С 13 ноября ополченцы и украинские силовики приступили к разминированию.