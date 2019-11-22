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РИА Новости

В ДНР назвал сроки демонтажа фортификационных сооружений у Петровского

11:25 22.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРуководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня Руслан Якубов
Руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня Руслан Якубов
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня Руслан Якубов. Архивное фото
ПЕТРОВСКОЕ, 22 ноя - РИА Новости. Самопровозглашенная Донецкая народная республика планирует закончить демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения на участке разведения сил и средств в районе населенного пункта Петровское до 4 декабря, заявил журналистам руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

"Это третий заключительный этап план-графика, который был согласован в Минске - демонтаж фортификационных сооружений. Он будет выполняться до 4 декабря этого года, а 5 декабря мы будем уведомлять СММ ОБСЕ об окончании плана-графика", - сказал Якубов.

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Он отметил, что нарушения режима прекращения огня в данном районе имеют место, но подобных фактов не фиксируется непосредственно в самой зоне разведения сил и средств. "Нас уведомили ОБСЕ, что с украинской стороны также идет этот процесс (процесс ликвидации фортификационных сооружений - ред.)", - добавил Якубов.
Отвод сил в районе поселка Петровское начался 9 ноября. С 13 ноября ополченцы и украинские силовики приступили к разминированию.
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Ситуация в ДНР и ЛНРРуслан ЯкубовСММ ОБСЕСЦККДонецкая Народная РеспубликаВ мире
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