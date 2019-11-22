Почему "антитрамповские" разоблачители живут лучше Сноудена и Мэннинга?

Слушания в Конгрессе – угроза для Трампа. Президента под присягой предала его советница по России и Евразии – учившаяся в Москве по обмену бывшая разведчица Фиона Хилл. Один за другим о "предательстве" Трампом Украины "вспоминают" и другие разоблачители.

Ведут они себя дерзко – и понятно, почему. Пресса и в США, и в ЕС поет им дифирамбы, называя героями. На слушаниях в Конгрессе эти "разоблачители" не слышат неприятных вопросов, к ним приставлена охрана. Кому-то властному они нужны, чтобы убрать Трампа. Жизнь настоящих разоблачителей – Сноудена, Ассанжа, его помощника Мэннинга – была куда труднее.