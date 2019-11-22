Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ИноСМИ. Серьезно
Новости России глазами иностранных СМИ. Главный редактор ИноСМИ Алексей Дубосарский и его соведущие о том, что беспокоит иностранную прессу в России.
2019-11-22T12:00+0300
https://ria.ru/20191122/1561456170.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/156145/63/1561456312_0:2:640:362_1036x0_80_0_0_b3960b94f77aab039f8b033f6973fea8.jpg
РИА Новости

Почему "антитрамповские" разоблачители живут лучше Сноудена и Мэннинга?

12:00 22.11.2019
26
ИноСМИ. Серьезно
Почему "антитрамповские" разоблачители живут лучше Сноудена и Мэннинга?
12:00
Петля импичмента вокруг Трампа – всё туже. Его предают помощники, включая советника по РФ. И хотя обвинения в предательстве президентом США "ключевого союзника по имени Украина" - явная натяжка, "разоблачителей" Трампа охраняет армия США, их анонимность бережет конгресс. Почему и для кого – об этом редакторы ИноСМИ Дмитрий Бабич и Иван Кожинов.
Слушания в Конгрессе – угроза для Трампа. Президента под присягой предала его советница по России и Евразии – учившаяся в Москве по обмену бывшая разведчица Фиона Хилл. Один за другим о "предательстве" Трампом Украины "вспоминают" и другие разоблачители.
Ведут они себя дерзко – и понятно, почему. Пресса и в США, и в ЕС поет им дифирамбы, называя героями. На слушаниях в Конгрессе эти "разоблачители" не слышат неприятных вопросов, к ним приставлена охрана. Кому-то властному они нужны, чтобы убрать Трампа. Жизнь настоящих разоблачителей – Сноудена, Ассанжа, его помощника Мэннинга – была куда труднее.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Эпизод монтировал Андрей Темнов
Помогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте и подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме
100000
Обсудить 0
ИноСМИ. СерьезноПодкастМедиавойныСША
Рекомендуем
«Ирландец» Мартина Скорсезе и ещё 5 фильмов об ирландских гангстерах
"Ирландец" Мартина Скорсезе и ещё 5 фильмов об ирландских гангстерах
С какой целью интересуетесь?: как используются данные переписи
"С какой целью интересуетесь?": как используются данные переписи
Подкаст «ЯсноПонятно»: когда лучше обращаться на «вы», а когда – на «ты»?
Подкаст "ЯсноПонятно": когда лучше обращаться на "вы", а когда – на "ты"?
Артистка Цирка дю Солей о том, как туда попасть и за что оттуда увольняют
Артистка Цирка дю Солей о том, как туда попасть и за что оттуда увольняют
Военнослужащие ВВС США в самолете Boeing C-17A Globemaster III на выставке Aero India в Бангалоре
Два пилота ВВС США погибли при инциденте на авиабазе в Оклахоме
Заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов
В МИД считают заявления Лондона о кибервойне с Россией опасными
Обучение мигрантов русскому языку
Россотрудничество отметило выросший интерес к русскому языку в Средней Азии
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. 22 ноября 2019
Путин назвал главные задачи российской оборонки
Евромайдан в Киеве
Обвинительные приговоры по делам "евромайдана" получили 46 человек
Девушка в очках виртуальной реальности
РИА представит свои VR-проекты на КИДПРО-2019
Пользователь Reddit с ником Rvjones55 и его отец
Американец показал, как рак до неузнаваемости изменил его отца за два года
Андрей Черняков в должности президента НПО Космос
Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО "Космос" Чернякова
Сторонники кандидата в президенты Украины Виктора Ющенко в Киеве, 2004 год
"Оранжевая революция" на Украине
Донбасс
ООН направила в Донбасс 19 грузовиков с гуманитарной помощью
Памятник энергоблокаде Крыма в Ялте
В Госдуме энергоблокаду Крыма сравнили с преступлением против человечества
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:00Медведев в субботу встретится Кадыровым
17:58Медведев предложил, как можно трансформировать четырехдневку
17:57Адвокат рассказал о самочувствии экстрадированного в США Буркова
17:55Пираты похитили семь моряков в Экваториальной Гвинее
17:54Итальянка 50 лет водила машину без прав, сообщили СМИ
17:53Суд по делу обвиняемого в США Буркова пройдет 21 апреля 2021 года
17:50Водителей в Москве предупредили о пробках
17:50Опрос показал, как россияне оценивают экономическую ситуацию в стране
17:47Россияне рассказали о своих самых нелепых покупках в "Черную пятницу"
17:46Обвиняемый в США в кибермошенничестве Бурков не признал вину
17:46Тамбовская учительница, избившая школьника, заплатит штраф
17:45Медведев поддержал идею создать общий чат "Единой России"
17:43Конкурс среди первичных организаций ЕР может стать регулярным
17:43Трамп заявил, что не позволил "раздавить Гонконг за 14 минут"
17:42В аэропорту Гонконга в багаже россиянина нашли гильзы
17:41Президент Абхазии провёл заседание Совбеза из-за стрельбы в Сухуме
17:39Иран успешно провел испытание собственной системы ПВО, сообщили СМИ
17:37Путин призвал закрепить динамичный рост экономики
17:36Богданов встретился с представителем и.о. премьера Ливана
17:33На съезде ЕР обсудят подготовку к выборам, заявил Медведев
Лента новостейМолния