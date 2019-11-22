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РИА Новости

Иванов назвал критику заводов по переработке мусора несправедливой

11:22 22.11.2019 (обновлено: 12:06 22.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСпециальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов
Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Критиковать заводы по сжиганию и переработке мусора будут всегда, даже после проведения экологических экспертиз и открытых общественных слушаний, считает специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов.
"Критика будет всегда. Часто она будет несправедлива, не аргументирована. Когда критиков спрашиваешь: "Хорошо, вы против мусоросжигательного завода, но что вы предлагаете взамен?" Ничего. Вы что, хотите, чтобы мы по-прежнему мусор на полигоны, на свалки везли? Нет, мы не хотим. А что вы хотите? А вот мы против заводов, и все", - сказал он в интервью РИА Новости, комментируя критику со стороны отдельных экологических активистов проектов по строительству в России мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов.
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