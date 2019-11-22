Иванов назвал критику заводов по переработке мусора несправедливой

"Критика будет всегда. Часто она будет несправедлива, не аргументирована. Когда критиков спрашиваешь: "Хорошо, вы против мусоросжигательного завода, но что вы предлагаете взамен?" Ничего. Вы что, хотите, чтобы мы по-прежнему мусор на полигоны, на свалки везли? Нет, мы не хотим. А что вы хотите? А вот мы против заводов, и все", - сказал он в интервью РИА Новости, комментируя критику со стороны отдельных экологических активистов проектов по строительству в России мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов.